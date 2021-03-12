Согласно последним данным Минздрава, в Челябинской области этой весной заметно снизилась ежесуточная заражаемость коронавирусом. Однако по числу фатальных исходов из-за болезни ситуация не меняется в лучшую сторону. Ежедневно в регионе умирает около 8-12 человек.За сутки в Челябинской области зарегистрировали 141 новый случай коронавируса. Школьников среди зараженных нет. С начала пандемии число заболевших достигло 54 052. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 9 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.Больничные палаты при этом покинули 156 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 46 761 человек. Под присмотром врачей остаются 5078 зараженных.В ближайшие выходные, 13 и 14 марта, в крупных ТРК региона состоится бесплатное тестирование на коронавирус. Уже известен список адресов и времени работ «кабинетов». Ознакомиться с ним можно в нашем материале.На этой недели в Челябинске прошел четвертый этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу. Среди волонтеров, участвующих в эксперименте, присутствует и журналист КП-Челябинск. Она сдала кровь на антитела типа G. Результаты тестирования обещали сообщить позднее. Какие результаты были в прошлый раз читайте по ссылке.Напоминаем, несмотря на смягчение ограничений, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности для людей старше 65+ лет. Кроме того, следует также надевать медицинские маски в общественных местах, в том числе и в транспорте.Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 13 марта 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru