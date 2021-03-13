Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Челябинск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Челябинск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество13 марта 2021 13:00

Как прошла Масленица 2021 в Челябинске: плясали, перетягивали канаты и лакомились сахарными петушками

Показываем, как прошла Масленица 2021 в Челябинске
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
КомментироватьОставить комментарий

Челябинцы очень старались проводить зиму, так что весна должна поторопиться.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске 13 марта с размахом проводили зиму. Народные гуляния по случаю широкой Масленицы прошли одновременно во всех городских парках культуры и отдыха. Кадры с праздника, заряженного на приближение весны, — в репортаже фотографа «Комсомолки» Кирилла Садыкова.

В центре города сегодня яблоку негде было упасть.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Еще бы! Люди устали от морозов и рванули в парки, чтобы проводить зиму.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Битва на мешках — что может быть лучше в прекрасный субботний день?

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Разве что петушок на палочке!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кто не любит быстрой езды? Хотя бы даже с горки?

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Богатырская наша сила!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Особенно сильно молодецкие забавы понравились детям.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Тянем-потянем...

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы активно участвовали в конкурсах.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

И болели за своих.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А еще катались на северных оленях.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже енотик рад приближению весны.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А вот котик, кажется, не очень счастлив.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Добрых молодцев подбадривали девицы-красавицы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ноги сегодня сами пускались в пляс.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Отличный способ безопасно выпустить пар.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как же без прыжков в мешках? Правильно, никак!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как будто пандемии нет совсем.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Но врачи рядом.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Танцуют все.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Не сделал селфи, значит на Масленице не был.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Спасаем глазки от яркого весеннего (мы надеемся) солнышка.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ммм... вкуснятина.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Масленица в этом году прекрасна. Согласны?

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Но от нее ничего не осталось. Так что, весна, смело приходи!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ