Как прошла Масленица 2021 в Челябинске: плясали, перетягивали канаты и лакомились сахарными петушками

Челябинцы очень старались проводить зиму, так что весна должна поторопиться.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске 13 марта с размахом проводили зиму. Народные гуляния по случаю широкой Масленицы прошли одновременно во всех городских парках культуры и отдыха. Кадры с праздника, заряженного на приближение весны, — в репортаже фотографа «Комсомолки» Кирилла Садыкова.
В центре города сегодня яблоку негде было упасть.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Еще бы! Люди устали от морозов и рванули в парки, чтобы проводить зиму.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Битва на мешках — что может быть лучше в прекрасный субботний день?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Разве что петушок на палочке!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кто не любит быстрой езды? Хотя бы даже с горки?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Богатырская наша сила!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Особенно сильно молодецкие забавы понравились детям.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Тянем-потянем...
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Челябинцы активно участвовали в конкурсах.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
И болели за своих.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А еще катались на северных оленях.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Даже енотик рад приближению весны.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А вот котик, кажется, не очень счастлив.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Добрых молодцев подбадривали девицы-красавицы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ноги сегодня сами пускались в пляс.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Отличный способ безопасно выпустить пар.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Как же без прыжков в мешках? Правильно, никак!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Как будто пандемии нет совсем.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Но врачи рядом.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Танцуют все.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Не сделал селфи, значит на Масленице не был.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Спасаем глазки от яркого весеннего (мы надеемся) солнышка.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ммм... вкуснятина.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Масленица в этом году прекрасна. Согласны?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Но от нее ничего не осталось. Так что, весна, смело приходи!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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