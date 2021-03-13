Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 марта 2021: народные гуляния в пандемию и лидеры заражения COVID-19

Провожать зиму челябинцы пришли, невзирая на пандемию коронавируса. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 54 190. За минувшие сутки COVID-19 выявили у 139 пациентов, среди которых нет ни одного школьника. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 марта 2021 года.

По данным минздрава Челябинской области, скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Инфографика: коронавирус74.рф

Выздоровели от «ковида» 155 пациентов, а с начала пандемии число покинувших палаты составило 46 916 человек.

Под присмотром врачей на сегодняшний день остаются 5 053 зараженных.

Народные гуляния в пандемию

Люди изголодались по молодецким забавам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске 13 марта с размахом проводили зиму. Широкую Масленицу одновременно отметили во всех парках отдыха города. Люли веселились от души, и ни о какой социальной дистанции речи не шло.

Кадры с праздника — в фоторепортаже «Комсомолки».

Тестирование на «ковид»

В торговых комплексах региона в минувшую субботу всех желающих бесплатно тестировали на коронавирус .

Мобильные кабинеты работали в течение нескольких часов. Для тех, кто не успел сдать анализ вчера, мы собрали адреса и время работы пунктов для ПЦР-тестирования 14 марта.

Оценка Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области ежедневно публикует отчет о ситуации по заболеваемости ОРВИ в регионе и мерах профилактики коронавируса. По данным надзорного органа, на сегодняшний день она неблагополучная.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

— В Челябинской области на 13 марта показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения — 1563,31, — уточнил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов. — Управление Роспотребнадзора по Челябинской области за прошедшие сутки передало в больницы 225 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

Где в Челябинской области нет «ковида»?

В 13 городах и районах Челябинской области за минувшие сутки не выявили ни одного случая COVID-19. Это Южноуральск, Усть-Катав и Локомотивный, а также Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Еткульский, Каслинский, Катав-Ивановский, Кунашакский, Кусинский, Троицкий и Чесменский районы.

Лидеры по числу заражений коронавирусом

Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Челябинске — 53, Магнитогорске — 14 подтвержденных тестов, Миассе — 11.

Восемь случаев COVID-19 выявили в Копейске, по четыре — в Златоусте, Саткинском и Сосновском районах.

В пяти территориях — по три выявленных случая заражения коронавирусом, еще в 11 — по два, в четырех — по одному.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 марта 2021 года.

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