«На вас пытаются взять кредит, возьмите новый»: как мошенники в Челябинской области обманули горожан на 1,7 млн рублей

Лжебанкиры выманивают о южноуральцев миллионы рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники в Челябинской области не дремлют. Несмотря на постоянные предупреждения полицейских, то и дело южноуральцы обращаются с заявлениями о краже денег со счетов. За последнее время жители Челябинска, Аши и Троицка лишились 1,7 млн рублей, попавшись на удочку мошенников. Рассказываем, как это случилось.

Чаще всего, по данным ГУ МВД по Челябинской области, мошенники представляются сотрудниками банков. Так, три жительницы Челябинска остались, поверив незнакомцам, которые позвонили по телефону. Причем все четверо разного возраста — 75, 57, 29 лет. В общей сложности у них похитили почти 905 тысяч рублей.

— Женщинам звонили неизвестные люди, представились сотрудниками банков и сообщали, что произошла утечка персональных данных, в результате чего мошенники пытаются оформить кредиты на их имя, — сообщают в ГУ МВД по Челябинской области. — Для аннулирования этих кредитов необходимо оформить свои кредиты на указанную сумму.

В панике женщины оформляли на себя онлайн-кредиты. А потом, следуя указаниям «банкиров» снимали деньги в банкомате и переводили их на так называемые «резервные счета» для сохранности. Одна из челябинка оформила сразу два кредита: один в онлайн-приложении, а другой — вообще в другом банке лично.

Не стоит поддаваться панике и слепо верить тому, что говорят по телефону Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Она поверила доводам мошенника о том, что раз произошла утечка персональных данных, злоумышленники могут оформить на нее кредит не только в банке, где обслуживается потерпевшая, но и в любом другом, — добавили в полицейском главке. — После этого, по указанию лжесотрудника, женщина проехала еще в три банка, пытаясь взять кредиты, но ей было отказано. Лишь после того, как незнакомец предложил уменьшить сумму кредита в очередном банке и сообщил, что после этого потерпевшей вернут деньги с «резервного счета», она заподозрила обман и обратилась в полицию.

В Троицке и Ашинском районе схема была такой же. Неизвестные, позвонив 28-летнему мужчине, 62-летней жительнице Аши, под предлогом защиты денежных средств, уговорили их оформить онлайн-кредиты на 156 и 203 тысяч рублей. А потом, конечно, «увели» эти деньги со счета.

Еще у одной челябинки 38-лет украли деньги, запугав, что с ее счета происходит несанкционированная попытка списания денег. Следуя инструкциям мошенников, она зашла в мобильное приложение и провела несколько операций, переведя 385 тысяч рублей лжебанкирам.

По всем эпизодам возбудили уголовные дела за мошенничество, которое предполагает наказание лишением свободы на срок до 5-6 лет.

Что делать. Советы полицейских:

— Если вам звонят от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, незамедлительно прерывайте разговор и звоните в банк самостоятельно по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты, — рекомендуют в ГУ МВД по Челябинской области. — Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Они никогда не просят переводить деньги на безопасные счета и не заставляют оформлять кредит.

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