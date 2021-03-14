Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 15 марта 2021: рекорд по выписанным из больниц и третья волна заболеваемости

С начала пандемии выздоровели 47 069 человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Количество выписанных из больниц Челябинской области южноуральцев, поборовших коронавирус, перевалило за 47 тысяч. За минувшие сутки медицинские учреждения покинули 153 человека. Под присмотром врачей по-прежнему остаются 5028 человек. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 15 марта 2021 года.
Инфографика: коронавирус74.рф
На сегодняшний день в Челябинской области подтверждено 54 328 случаев заражения COVID-19. Плюс 138 новых подтверждений за сутки. За сутки умерло 10 человек: от COVID-19 — семь человек, от других причин — три человека.
Но ситуация с коронавирусом по оценке Роспотребнадзора остается неблагополучной. Как сообщил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов, по состоянию на 14 марта 2021 года показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 1567,3.
— Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области за прошедшие сутки передано в медицинские организации 229 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования, — уточнил Семенов.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Топ-3 округа в Челябинской области, где за прошедшие сутки зарегистрировано наибольшее число случаев подтверждения коронавируса: Челябинский (52), Магнитогорский (13), Миасский (10). В 10 округах COVID-19 не обнаружен.
Ждать ли третью волну заболеваемости коронавирусом?
Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала КП-Челябинск, стоит ли ждать третью волну заболеваемости коронавирусом в регионе. По ее словам, сейчас в регионе не фиксируется грипп, по ОРВИ заболеваемость ниже эпидпорога.
— Весна прошлого года прошла благополучно, а в летний период, в 30-градусную жару, получили заполненные больницы, — прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Ирина Гехт уверена, что от новой волны коронавируса спасет вакцинация
Фото: Василий ВОРОНИН
Она предположила, что число заболевших может вырасти после летних отпусков. Но и этого можно избежать, если южноуральцы будут активно прививаться.
— Сейчас есть все возможности для того, чтобы в период весны-начала лета вакцинировать 60% взрослого населения и не задумываться о третьей волне — тогда и скорую не придется долго ждать, и больницы будут работать планово. А если этого не делать, то ситуация остается напряженной. То есть мы все равно фиксируем полторы сотни выявленных заболеваний. Мы сохраняем количество коек на уровне 2800 — это тоже немало, — добавила она.
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