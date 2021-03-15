Депутат Законодательного собрания Челябинской области Степан Фирстов: Проблема с медицинскими кадрами возникла не сегодня и «тушение пожара»здесь не поможет

В конце прошлой недели в Законодательном собрании Челябинской области вновь обсуждали вопросы, связанные с работой медицинских учреждений региона, и, в частности, с обеспечением кадрами сферы здравоохранения. На заседании рабочей группы первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что сегодня в больницах области работают порядка 10800 врачей и 25 тысяч врачей среднего медицинского персонала.

Первый вице-губернатор отметила, что обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в регионе сейчас составляет 34, и это ниже среднероссийского показателя. Вместе с тем, было подчеркнуто, что потребность больниц в кадрах сегодня составляет 1400 человек.

Для справки: существует потребность почти в двух сотнях врачей в стационарах, более 1100 сотрудников не хватает в амбулаторном звене и 40 врачей в службах скорой медицинской помощи. Наиболее дефицитными являются специальности педиатра, терапевта, хирурга, анестезиолога и реаниматолога.

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, председатель регионального правления Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Степан Фирстов подчеркнул, что, факты говорят о том, что чем дальше от Челябинска, тем острее стоит проблема с медицинскими кадрами.

Степан Владимирович привел в пример Миасский городской округ, где недавно побывали парламентарии. Это менее проблемная территория в вопросах медицинского обслуживания. Но при этом и здесь тоже налицо острые проблемы — из 28 поселений округа Фельдшерские акушерские пункты (ФАПы) есть только в восьми территориях, плюс четыре врачебных амбулатории. Всего 12.

— Здания крайне изношенные. Фактически нужно либо капитально все ремонтировать, либо строить девять новых объектов. И это округ, где крупные медицинские учреждения находятся в транспортной доступности. Так, к примеру, бригады скорой помощи могут доехать до самых отдаленных уголков за 45 минут. Это касается и доставки больных с коронавирусной инфекцией. А если брать другие территории региона. Там ситуация очень проблемная. Количество ФАПов оставляет желать лучшего. А ведь речь идет о самом важном, — о здоровье населения, и, в частности, об оказании первой медицинской помощи, — подчеркнул Степан Фирстов.

По мнению парламентария, эти вопросы могут решить проекты, связанные с реализацией Национальных проектов, участие областного и местного бюджетов.

ЗНАТЬ «БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ»

Ирина Гехт вместе с тем считает, что проблемы могут решить сдача в эксплуатацию новых клиник, одна из которых будет построена в Златоусте. И здесь у парламентариев из Партии пенсионеров также появился вопрос — где взять квалифицированные кадры, если уже сегодня такой ощутимый дефицит специалистов? Первый вице-губернатор предложила привлекать кадры из других территорий или заниматься подготовкой и переподготовкой кадров.

— Проблема дефицита кадров существует — ведь для того, чтобы специалист стал действительно высококвалифицированным необходимо минимум 10-15 лет, а проблема дефицита кадров в сельских территориях куда острее и актуальнее, — говорит Степан Фирстов. — Дефицит кадров в отрасли не появился одномоментно. Он создавался годами. И нужно в этой связи прогнозировать развитие ситуации, а не «тушить пожар». Более того, оснащенность тех же ФАПов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Там будто время остановилось, уж не знаю в каком веке... И здесь актуальна совместная работа медицинского сообщества. В частности Общероссийской общественной организации «Общество врачей России». Это поможет решать проблемы и с дефицитом кадров. Это организация, которая работает не «над», а именно внутри самого профессионального сообщества и досконально знает все «болевые точки» и возможные пути их решения. Знают, где и сколько не хватает специалистов. Знают, как на местах работать и помогать молодым специалистам, обеспечивая их профессиональный рост. Регуляция профессиональных сообществ именно на основе таких организаций, как «Общество врачей России» наиболее актуально. Мы направим свои предложения по решению и кадровых вопросов и проблем модернизации медицинских учреждений в сельских поселениях в комитет по социальной политике областного парламента, в соответствующие региональные ведомства.

Вместе с тем, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов выразил готовность совместно посещать наиболее проблемные с этой точки зрения территорию.

ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ РОССИИ

Вместе с тем, представители Партии пенсионеров особо подчеркнули значимость Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» для работников медицинских учреждений. Степан Фирстов, — один из ведущих травматологов-ортопедов региона, представитель Всемирной медицинской ассоциации, член президиума российского общества «Общество врачей России» рассказал, что это крупнейшее профессиональное объединение работников медицинской сферы (более 375 тысяч человек), имеющее свои отделения в 62 субъектах России.

— «Общество врачей России» — это реальная поддержка медицинского сообщества, в том числе, со стороны федеральных структур. Речь идет о профессиональном общении, кооперации, обмене информацией, опыте,юридической помощи ведущих специалистов страны (большинство медицинских учреждений не имею возможность иметь собственную юридическую поддержку), повышении квалификации персонала. Это единая экспертная организация, которая подходит к решению вопросов именно с точки зрения здравоохранения, в том числе, с точки зрения эффективной реализации Национальных проектов. Это созидательная позиция и желание изменять ситуацию, развивать отрасль здравоохранения. При этом «Общество врачей России» работает без взносов, — сказал Степан Фирстов.

ВАЖНЫ РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ

На недавнем заседании Президиума регионального представительства «Общества врачей России» еще раз обсудили работу общественной организации в Челябинской области и вступлении новых членов в ее состав.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области, представитель Партии пенсионеров, Заслуженный врач России, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава Челябинской области Владимир Владимирский подчеркивает, что «Общество врачей России»фактически дополнительно закрепляет права работников здравоохранения, поддерживает и помогает в их профессиональном росте именно со стороны уважаемых, авторитетных представителей медицинского сообщества.

— На заседании рабочей группы Законодательного собрания Челябинской области, посвященной кадровому обеспечению отрасли здравоохранения, был остро поставлен вопрос укомплектованности медицинских учреждений. Все занимаются решение этой задачи. И здесь важны разные точки зрения, разные подходы, направленные на решение этой проблемы, — говорит Владимир Владимирский. -Раньше не было такого «кадрового голода», который сейчас наиболее остро ощущается в районах, сельских территориях. А ведь очень многое начинается с первичного звена, с того же сельского доктора. Да, можно говорить, что власти занимаются решением этого вопроса, но насколько дело сдвинется? Я считаю, что Степан Владимирович Фирстов очень правильно и грамотно поднимает эту проблему именно исходя из реальных ситуаций на местах. И именно по его инициативе в Законодательном собрании создана рабочая группа по решению кадровых задач, обеспеченности медучреждений региона»Общество врачей России», объединяющее ведущих специалистов, в том числе, федерального уровня.

СПРАВКА КП

«Общество врачей России» было создано в 2013 году. В состав Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» входят 16 общероссийских общественных профессиональных организаций по основным врачебным специальностям (терапия, хирургия, онкология, стоматология и др.), представители врачебного и академического сообществ из Российского медицинского общества, представители вузовской и научно-педагогической общественности, врачи разных специальностей из 62 субъектов Российской Федерации. Одной из целей «Общества врачей России» были и остаются консолидация и представление интересов врачебного сообщества России и создание экспертного профессионального сообщества высокого уровня.

Почетным Президентом Общества является академик Российской Академии наук, академик Российской Академии медицинских наук, Герой социалистического труда, профессор Е. И. Чазов, Президентом — ректор Московского государственного медико-стоматологического Университета им. А. И. Евдокимова, заслуженный врач России, главный внештатный специалист — стоматолог Министерства здравоохранения России, лауреат Премии Правительства России О. О. Янушевич

В состав Совета Общества вошли 26 академиков и член-корреспондентов РАН, 11 главных специалистов Министерства здравоохранения РФ, 15 руководителей медицинских вузов и ведущих научно-исследовательских институтов (центров), руководители 14 крупнейших федеральных профессиональных обществ и ассоциаций врачей, руководители региональных профессиональных обществ и ассоциаций, представители военной медицины (в том числе 2 генерал-майора медицинской службы), более 50 профессоров, докторов медицинских наук, практикующие врачи.

Общество врачей России входит в состав Общероссийского народного фронта. Представители Общества врачей делегированы и успешно работают в составе Общественной Палаты РФ, Общественного Совета при Министерстве здравоохранения РФ, общественных палат и территориальных органов управления здравоохранением субъектов РФ .

Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Общество врачей России».