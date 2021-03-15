Эмоции на пределе: «Динамо-Уралочка» пробилась в главный Финал ватерпольной Евролиги

Победа по пенальти выводит команду из Златоуста в «Финал четырёх». Фото ВК "Динамо-Уралочка".

В драматичном двухматчевом противостоянии спортсменки команды из Златоуста сумели одолеть многократного чемпиона России и обладателя Кубка Европейских чемпионов «Кинеф» из Киришей.

"Уралочки" одолели многократного чемпиона России и обладателя Кубка Европейских чемпионов «Кинеф» из Киришей

Первый матч ¼ Финала «Уралочка» выиграла в гостях 11:8 , ответный состоялся в Златоусте. В течение всей игры шла равная борьба, в которой соперники поочерёдно вели в счете. Но в концовке матча «Кинеф» сумел сделать рывок и забросить важный мяч за 1,8 секунды до финальной сирены. 7-10 не в пользу «Уралочки». Общий счет по сумме двух игр стал 18:18 и все решила серия пенальти, в которой отлично показала себя вратарь «Динамо-Уралочки» Евгения Головина. Она сумела отразить 4 из 9 штрафных бросков.

Победа по пенальти выводит команду из Златоуста в «Финал четырёх» Кубка Европейских чемпионов по водному поло!

вратарь «Динамо-Уралочки» Евгения Головина отразила 4 из 9 штрафных бросков. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

Помимо «Динамо-Уралочки», в главный турнир Евролиги пробились греческий «Олимпиакос» и два венгерских клуба: «УВСЕ» и «Дунайварош».

— Наши девочки сегодня абсолютно заслуженно победили сильнейшую команду Евролиги! 2-кратного победителя этого турнира! Это, конечно, дорогого стоит. Бренд Южного Урала будет представлен в «Финале четырех». Мы все этого очень ждали. Михаил Николаевич Накоряков и девчонки нам это обещали и свое обещание выполнили, — отметила после матча первый вице-губернатор Челябинской области, почетный президент ВК «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт.

В финале "Динамо-Уралочка" сыграет с тремя лучшими клубами Европы этого сезона.

— Я рад за свою команду, потому что мы сражались с лучшей командой Европы. В ее составе лучший на сегодня игрок мира, Екатерина Прокопьева. В их составе примерно человек шесть сборниц, которые поедут на Олимпиаду. Такие игры дают надежду, что наша сборная на Олимпийских играх не будет статистом. Очень хорошо, что у нас стабилизировался состав и уже два года практически не меняется. Это произошло благодаря губернатору, который дал финансирование, и сегодняшнему руководству Златоуста, которое также помогает нам во всем. Думаю, мы на правильном пути. И в «Финале четырех» постараемся что-то сотворить, — рассказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

В финале "Динамо-Уралочка" сыграет с тремя лучшими клубами Европы этого сезона.

КОММЕНТАРИЙ

Евгения Головина, вратарь «Динамо-Уралочки»:

— Эмоции просто на пределе! Они с первой минуты игры и до последней просто внутри меня бушевали. Я очень волновалась, потом расслабилась, что мы идем мяч в мяч, у нас есть неплохой задел по первому матчу и все хорошо. А когда соперник нас догнал по сумме двух матчей, я снова начала переживать. Ну а серия пенальти — это мандраж, переживание и лотерея. Кому повезет. В этот раз нам повезло больше. Мы очень счастливы и рады, что прошли дальше. 4 отбитых пенальти — такое впервые в моей жизни! Такого просто не бывает!

Капитан ВК «Динамо-Уралочка», игрок национальной сборной России Эльвина Каримова:

— Я считаю, что игра была изначально наша. Шли мяч в мяч. А в конце сказалась усталость, пропустили два мяча, а потом в самой концовке упустили игрока, дали забить сопернику и дело дошло до пенальти. Хорошо, что все закончилось так. Все девочки старались. Каждая хотела победить. Нам повезло. Но везет, наверное, сильнейшим.

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