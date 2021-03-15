Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 16 марта 2021: пожар в ковидном госпитале и 12 смертей за сутки

Во время пожара в ОКБ №2 эвакуировали 45 человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Власти Челябинской области продолжают борьбу с коронавирусом. В регионе идет плановая вакцинация населения. Вместе с тем за последние несколько месяцев практически в два раза снизился ежесуточный прирост заразившихся. Однако в марте по этому показателю в статистике не наблюдается как положительных, так и отрицательных сдвигов.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки в Челябинской области зарегистрировали 140 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 54 468. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 12 человек. У всех был диагностирован COVID-19, непосредственно от него скончались 10 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 152 пациента, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 47 221 человек. Под присмотром врачей остаются 5 004 зараженных.

За время пандемии в Челябинской области на COVID-19 протестировали 1,71 миллиона человек. За прошедшие сутки — 7 235.

Статистика yandex.ru/covid19/stat

В Челябинске произошел пожар в областной больницы №2, переоборудованной на время пандемии под «ковидный» госпиталь. До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировали 45 человек. Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе чрезвычайного ведомства, среди пациентов были зараженные коронавирусом, поэтому личный состав после выезда на место прошел дезинфекционную обработку.

— Первое подразделение прибыло в больницу уже через пять минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — К этому времени в учреждении уже проводилась эвакуация. Здание самостоятельно покинули 45 человек — 30 больных и 15 сотрудников. Погибших и пострадавших нет. Виновником переполоха стал матрац, загоревшийся в одной из палат на втором этаже.

В Минздраве Челябинской области уточнили, что сейчас больница работает в штатном режиме.

— В ОКБ-2 произошло небольшое задымление в одной из палат. Сотрудниками оперативно были предприняты все необходимые меры. Никто не пострадал, медучреждение работает в обычном режиме, — сообщили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства возникновения пожара.

Кстати, в этом месяце в гостях у радио «Комсомольская правда» побывала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она рассказала, как регион справляется с пандемией коронавируса, и какие меры меры будут приниматься властями в дальнейшем для предотвращения новых заражений. Подробнее об этом читайте в нашем интервью.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 марта 2021 года.

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