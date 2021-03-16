Короли и королевы: под Челябинском прошел этап Кубка мира по ски-кроссу

Этап Кубка мира по ски-кроссу проходит в «Солнечной долине» в пятый раз. Фото: министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

В минувшие выходные на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошел этап Кубка мира по ски-кроссу. Зрелищный зимний вид спорта любят на Южном Урале: после года пандемии тысячи зрителей собрались посмотреть выступления 60 спортсменов из 12 стран, в том числе из России, Германии, Швейцарии, Франции, Канады, Японии, Австрии.

Погода поднимала настроение: в мартовской лазури сияло ослепительное солнце, а морозец напоминал, что в нашей области зима еще не закончилась.

Проводить спортивные состязания российского, континентального и мирового масштаба наша область любит и умеет. Высоко оценил организацию соревнований рейс-директор FIS Клаус Валднер:

— Как и всегда, этап Кубка мира в «Солнечной долине» — это одна из лучших гонок в международном календаре FIS. С удовольствием сюда приезжаем и сейчас видим, что организаторы проделали большую работу, для того чтобы все прошло на высоком уровне. Тем более что организовать турнир в условиях пандемии — очень сложная задача. Но местный оргкомитет и Россия в целом хорошо разработали концепцию проведения турнира.

Соревнования открыл губернатор Алексей Текслер. Он заявил, что Челябинская область будет работать над тем, чтобы этап Кубка мира по ски-кроссу получил бы на Южном Урале постоянную прописку. Для развития и популяризации спорта в регионе строятся современные объекты.

В финал прошли пять российских спортсменов, среди которых были два спортсмена-земляка: уроженец Аши Игорь Омелин и Анастасия Чирцова из Магнитогорска. Но в состязаниях среди мужчин и Омелин, и его партнер по команде, призер Олимпийских игр Сергей Ридзик выбыли на ранней стадии. Шанс побороться за медали был у российских девушек. В одном из четвертьфинальных заездов на старт вышли сразу три наших спортсменки — Екатерина Мальцева, Анастасия Чирцова и Дарья Мельчакова. Екатерина Мальцева заняла восьмое место.

Этап Кубка мира по ски-кроссу проходит в «Солнечной долине» в пятый раз. Фото: министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

Победителями соревнований стали титулованная швейцарская спортсменка Фанни Смит и канадец Рис Хоуден. Оба отметили и уникальную возможность состязаться с сильнейшими спортсменами мира и отличные трассы «Солнечной долины».

Кроме медалей победители этапа Кубка мира получили уникальные короны, покрытые 24-каратным золотом, выполненные оружейниками из Златоуста.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Дорогие друзья, сегодня здесь, на склонах «Солнечной долины», мы уже в пятый раз проводим этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. К нам приехали сильнейшие спортсмены. Я благодарю Международную федерацию по лыжам за постоянное сотрудничество, мы его будем развивать. Я благодарю спортсменов и тренеров за их мастерство и за тот праздник, который они дарят нам. А также благодарю всех вас, зрителей, болельщиков, за то настроение, которое сегодня царит на «Солнечной долине». У нас в регионе любят и ценят зимние виды спорта и вообще спорт, поэтому мы его будем поддерживать и развивать, строить новые объекты, помогать спортсменам, проводить соревнования.

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