«Вложи деньги сюда, и будет тебе счастье»: журналист «Комсомолки» проверила на себе, можно ли заработать на инвестициях

Доход возможен, но для этого еще нужен капитал. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сегодня мало людей, которые полностью довольны своим финансовом положением. Зато закредитованых по уши — хоть отбавляй. Пенсионный возраст при этом увеличили, и надежды на светлое будущее тают с каждым днем. При этом в интернете активно рекламируют курсы по обучению инвестированию, суля золотые горы от пассивного дохода. Журналист КП-Челябинск поделилась мнением, почему важно повышать финансовую грамотность, и что сама пытается найти на фондовом рынке (про МММ и дефолт в 90-х она в курсе, не переживайте).

Продолжаю ездить на трамвайчике

— «Научу зарабатывать на бирже, не прикладывая усилий», «Расскажу, как инвестировать в акции и облигации» — в Instagram в последнее время одна вот такая реклама. Бесят, — негодует коллега. — Вот смотрю на таких «финансовых экспертов» и думаю: «Извините, а вы уже купили свой первый Rolls-Royce?»

Подобные мысли два года назад, если честно, были и у меня. Сидела тогда в декрете со вторым ребенком, и наша семья из четырех человек жила на зарплату мужа-бюджетника. Но на один такой курс все же из журналистского интереса записалась, и вот уже больше полутора лет инвестирую сама. Покупаю акции и облигации на бирже через приложение от известного в России «зеленого» (назову его так) банка.

Сразу оговорюсь, что ни о каком существенном пассивном доходе в моем случае речи не идет. Капитальчик на моем счету скопился за это время скромненький, но на iPhone последней модели и новенький диван в квартиру хватит. Жить на проценты с эквивалентной стоимости этих товаров суммы жить достаточно сложно. Вот если бы было где-нибудь 12 миллионов, тогда да… А пока продолжаю ездить на трамвайчике до любимой работы… и инвестировать.

Зачем? Чтобы накопить свой первый миллион, который планирую направить на обучение детей в вузе. В бесплатное высшее образование через 13 лет, извините, но я не верю. Как и в пенсию моей мечты (сами понимаете, почему), если она вообще будет в 2050-х.

Под подушкой деньги держать, чтобы их ударными темпами съедала инфляция, не хочу. На вкладе под 2-3% годовых мне копить скучно (и такие доходности тоже от инфляции не спасут). Поэтому остановилась на фондовом рынке.

Отвечу сразу: да, доходность там выше. Мой «портфель» за полтора года принес мне почти 33 %. При самом скромном раскладе люди на бирже «зарабатывают» на уровне ключевой ставки центрального банка. Это всего 4,25% годовых плюс налоговый вычет 13% от государства за покупку ценных бумаг на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС). Правда, такой бонус есть только у официально работающих людей, кем я и являюсь.

Кстати, обилие обучающих курсов появилось после введения этой «плюшки» от государства. Еще бы! Максимальная сумма, которую можно вернуть — 52 000 рублей. Неудивительно, что ежегодно инвестировать начинает все больше людей. Положа руку на сердце, жалею, что не знала всего этого раньше.

Слоганы о легком пассивном доходе смешат

Изучать, как все это работает, стала, чтобы не нарваться на мошенников. Про финансовые пирамиды мне тоже прекрасно известно, и я тоже боюсь потерять деньги. Если честно, для меня даже сетевой маркетинг и все истории про «приведи друга» под запретом. Зато теперь никакие аферисты не страшны.

Но и слоганы от частных инвесторов с посылом «Вложи деньги сюда, и будет тебе счастье» меня смешат. Потому что в этой фразе потеряны несколько ключевых моментов: сначала нужно заработать эти самые деньги, потом изучить, куда их вкладывать, дождаться, когда накопится солидная сумма, на проценты с которой можно будет жить.

Не будет ситуации, когда ты купишь на свою несчастную тысячу рублей одну облигацию Челябинской области (ее доходность, кстати, 6% годовых, и это в три раза больше, чем проценты по вкладам), и завтра будешь миллионером. Нет, так фондовый рынок не работает. Любителям легкой наживы там, извините, не место.

Добавлю, что ничего страшного в инвестировании нет. Проверила на себе. И мне думается, что понять, как это все работает, может каждый. Вот только делают это в нашей стране не так много людей. Все дефолта боятся, который был 20 с лишним лет назад. А за это время могли бы накопить тот самый солидный капитал, если бы не… (и тут у каждого свои причины, правда?)

Данная информация является мнением автора, упомянутые в ней операции или инструменты не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

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