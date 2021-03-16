Детский хоккей с взрослым характером: в Карабаше команды боролись за медали турнира среди дворовых команд

В Карабаше прошел один из финальных матчей ДДХЛ сезона 2020-2021. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На улице мартовский морозец, но на хоккейной площадке страсти кипят! Похлеще, чем у профессиональных команд. Как никак битва за третье место в областном турнире популярной Детской дворовой хоккейной лиги (ДДХЛ). С одной стороны мальчишеский азарт, желание во что бы то ни стало победить, с другой – холодная голова тренера, который остужает пыл и направляет энергию в нужное русло.

— Встречаем на синей линии, не даем заходить в свою зону… Держи его, не пускай! Беги, открывайся, ищи свободный лед, — тренер карабашского «Металлурга» Дмитрий Григорьев руководит командой, но при этом голос не повышает, даем мальчишкам возможность самим принимать решения, «включать голову».

"Металлург" (в синем) принмал на своей площадке команду "Луч". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СРОДНИ БОЛЬШОМУ ХОККЕЮ

Соперник – команд «Луч» из поселка Лазурный, что в Красноармейском районе. Парни тоже приехали побеждать и тут уже, как сложится игра, на чьей стороне будет удача и кто сумеет проявить свои лучшие качества, то, что «ковалось» на тренировках и в отборочных играх. А ведь регламент турнира сродни большому хоккею: игры в подгруппах, потом плей-офф на выбывание, и битва за призовые места в двух возрастных группах…

Три периода по 20 минут «грязного» времени (без учета остановок игры), два перерыва. Страсти на площадке накаляются. Парни бьются так, что пар клубом валит из под защитной экипировки. Карабашцы поигрывают, но не сдаются.

На площадки кипели не детские страсти. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Марина, я на хоккее около ФОКа. Здесь наши играют. Скоро буду, не беспокойся, — успокаивает супруга по телефону один из болельщиков.

Кстати, около площадки не протолкнуться. Вдоль борта все места заняты. Пришли поболеть и заводчане и мамы с детишками, здесь подружки хоккеистов, друзья, одноклассники.

Старший инструктор физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург», рядом с которым расположен хоккейный корт, Олег Введенский, как один из организаторов матча, рассказал, что площадка редко, когда пустует.

— У нас в Карабаше Русская медная компания выстраивает целую спортивную инфраструктуру. Хоккейный корт летом переоборудуют в футбольное поле с искусственным покрытием, рядом — Физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерными и большим игровым залом. В ближайших планах — строительство бассейна, — рассказывает Олег Введенский.- ФОК открыли года три назад. Турниры, в том числе и областного уровня, один за другим идут. Дзюдо, футбол, баскетбол, гиревой спорт, плюс заводская спартакиада… Хоккейная площадка тоже никогда не пустует. Наши парни тоже здесь тренируются. Уже не раз становились призерами этого турнира.

ФОК "Металлург" стал центром спортивной жизни Карабаша. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«РАЗБОР ПОЛЕТОВ»

Но в этот раз соперник оказался сильнее. После финального свистка счет на табло 3:1 в пользу «Луча». Традиционное рукопожатие после матча, общее фото.

В раздевалке «Металлурга» нет поводов для радости. Парни переодеваются, понурив головы. Дмитрий Григорьев разбирает все по полочкам: там не смогли, тут не удержали, не добежали, здесь были лишние удаления…

"Метуллург" - "Луч": никто не хотел уступать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— «Разбор полетов» по свежим следам обязательно нужен. Так ребята лучше осознают свои ошибки. И потом постараются их не повторять, — Дмитрий Григорьев делится впечатлениями с корреспондентом «Комсомолки».

Главный механик "Карабашмеди" Дмитрий Григорьев с конца 90-х развивает любительский хоккей в Карабаше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подходим к нападающему «Металлурга» Вадиму Волухину. Он уже лет пять занимается хоккеем. Раньше гонял шайбу во дворе на старенькой площадке, сейчас тренируется и участвует в турнирах – на новом хоккейном корте в центре Карабаша.

— Не знаю, как получилось, но я выбрал хоккей. Просто смотрел по телевизору. Загорелся. Попросил родителей купить коньки, клюшку. Друзья показали, как лучше кататься на коньках. Потом увидел объявление, что принимают ребят в секцию. Пришел к тренеру. Так все и началось. Уже несколько лет играем на новом корте. Это, конечно, другой уровень площадки. Пластиковые борта, лед хорошо готовят, плюс завод выделяет экипировку. Конечно, сегодня уступили, но правильно говорят — без поражений не будет побед, — делится Вадим впечатлениями после матча.

Поддержать своих приводили и самых маленьких карабашцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Дмитрий Григорьев – своего рода хоккейная легенда Карабаша. Сейчас – главный механик «Карабашмеди». Но как только пришел на завод в конце 90-х, стал работать в должности начальника участка, сразу начал создавать хоккейную команду. Играл сам, тренировал молодежь. Несколько его воспитанников сегодня помогают заниматься с молодыми ребятами.

Тренер Дмитрий Григорьев со своими воспитанниками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы уже четвертый год участвуем в турнире Детской дворовой хоккейной лиги. Всегда занимали призовые места. В этот раз немного не получилось зацепиться за «бронзу». Четвертое место из восьми команд. Есть стимул готовиться к следующему сезону. Тем более, сейчас в Карабаше созданы хорошие условия, и не только для хоккеистов, — рассказывает Дмитрий Григорьев. — Посмотрите, какой прекрасный спортивный комплекс. У нас и заводчане и их семьи, детишки начали приобщаться к спорту, к активному образу жизни. Все занятия бесплатные — что ты на хоккей ходишь или на фитнес. Пожалуйста. Сейчас вот в хоккейную секцию набрали группу первоклашек. Растет будущая хоккейная смена, можно сказать. И завод помогает — форма, инвентарь, если нужно — выделают транспорт для команды. Поэтому может участвовать в областных турнирах. Приезжать в гости к любой команде. Главное, что ребята занимаются спортом, а не болтаются по улице или все свободное время посвящают компьютерам и смартфонам. Уверен, вырастут и скажут спасибо свои тренерам.

Общее фото после матча. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

В этом году в Челябинской области проводится уже шестой сезон турнира ДДХЛ, в котором участвуют команды муниципальных образований региона. Турнир стартовал 20 января и завершился в середине марта. В соревнованиях приняли участие команды в двух возрастных группах – 2008-2010 и 2005-2007 года рождения. Всего 20 команд. Турнир проводится при поддержке ХК «Трактор» и Русской медной компании.

ДЛЯ СПРАВКИ

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» АО «Карабашмедь» построен в 2017 году Русской медной компанией. В здании ФОКа размещены зал для игровых видов спорта с сектором для дзюдо, тренажерный зал, залы для занятий фитнесом и тяжелой атлетикой. На открытой арене ФОКа расположено футбольное поле с искусственным газоном, которое в зимнее время трансформируют в хоккейный корт, а также беговые дорожки, площадка для занятий воркаутом и трибуны для зрителей.

В комплексе развивают такие виды спорта, как хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, фитнес, тяжелая атлетика, дзюдо. Многие секции открыты для детей и взрослых. Есть группа здоровья для ветеранов.

ФОК «Металлург» сегодня является центром спортивной жизни города и местом проведения городских, региональных и межрегиональных спортивных состязаний.

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