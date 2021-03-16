Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 17 марта 2021: студенческая помощь пенсионерам и вакцинация в колониях

Ежедневно от коронавируса в Челябинской области умирает в среднем 10 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. В регионе уже привилось около 100 тыс. человек. Однако инфекционисты не исключают, что в России может резко повыситься рост заболеваемости.

Инфографика; коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области за сутки зарегистрировали 137 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 54 605.

Из больниц за сутки выписали 178 человек, всего с начала пандемии — 47 399. Умерли 10 человек: девять от коронавируса, один — от других причин.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Прошел уже ровно год с тех пор, как Челябинская область борется с последствиями коронавируса. С тех пор региональные власти предприняли целый комплекс мер по предотвращению роста заболеваний и помощи населению в этот период.

Одним из временных нововведений в начале марта 2020 года стала раздача продуктовых наборов пенсионерам. Пакеты с едой развозили по домам и квартирам волонтерские организации, а также студотряды, которые добровольно вызвались помогать в этом деле. Среди них был студент второго курса математического факультета ЧелГУ Анатолий Борщев. Ежедневно с доставкой продуктовых наборов он объезжал около 30-40 адресов.

— Это было непродолжительное, но очень интенсивное включение в помощь пенсионерам, – вспоминает Анатолий Борщев. – Мы работали с 7 утра и объезжали по 30-40 адресов в день. Посмотрел, как живут многие пожилые люди. В то время, в марте 2020 года, они действительно не выходили из дома. Каждому мы привозили пакеты весом около шести килограмм, где были крупы, масло, салфетки, другие продукты первой необходимости. Однажды приехал к бабушке, которой было 87 лет, она уже не могла ходить, сильно болела, и ей помогала соседка. Тогда я почувствовал, что заниматься волонтёрством очень важно. После мы раздавали маски всем желающим возле торгового центра, как раз в то время, когда в аптеках их не было или стоили они дорого.

Фото: пресс-служба Челябинского госуниверситета

Анатолий Борщев и дальше планируют участвовать в волонтерских мероприятиях. Фото: пресс-служба Челябинского госуниверситета

А в исправительных колониях Челябинской области продолжает проходить вакцинация от коронавируса. Прививаются как сотрудники исправительных учреждений, так и сами заключенные. Им ставят российский препарат «Спутник V».

За прошедшие сутки сделать профилактическую прививку смогли более 50 сотрудников Главного управления территориального органа ФСИН России. Вторую дозу вакцины они получат через 21 день.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 марта 2021 года.

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