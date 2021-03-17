В Челябинске наградили бойцов передовой борьбы с коронавирусом

Заведующая рентгенологическим отделением горбольницы № 9 Челябинска Наталья Жидкова, первый заместитель губернатора Ирина Гетх и министр здравоохранения Юрий Семенов. Фото: gubernator74.ru

Заведующая рентгенологическим отделением городской больницы № 9 Челябинска Наталья Жидкова с начала пандемии коронавирусной инфекции работает на передовой, в красной зоне.

— За прошлый год мы провели более 20 тысяч исследований: в три с лишним раза больше, чем обычно. Нагрузка колоссальная, особенно во вторую волну пандемии. Коронавирусная инфекция — опасный враг, в нашей практике было много тяжелейших случаев, и, к сожалению, летальные исходы. Конечно, важно думать о собственной защите, и мы были защищены. Не было дефицита СИЗов, расходных материалов. Я не болела: если соблюдать все меры безопасности, можно и не заболеть. Сейчас важно провакцинироваться, чтобы остановить эпидемию, не допустить третьей волны.

Конечно, поначалу близкие Натальи встревожились, когда она «ушла на войну», в красную зону, волновались за нее, за себя. Но иначе Жидкова не могла: работа в пандемию дала огромный уникальный опыт. Который, конечно, пригодится потом, когда коронавирус будет побежден.

Фельдшер станции скорой помощи из Сатки Татьяна Байтиева весь «ковидный год» работала на вызовах.

— Конечно, поначалу было тяжело, непривычно, даже страшно. А потом привыкли. Мы же еще психологами были: приезжаешь к бабушке или дедушке, они испуганы температурой, одышкой. Успокаиваешь, поддерживаешь. В моем окружении многие переболели — и с пневмонией, и бессимптомно. Главное — соблюдать все рекомендации медиков, не занимаясь самолечением. И привиться! Потому что пока у нас работы очень много.

Наталью Жидкову, Татьяну Байтиеву и еще 98 южноуральских медицинских работников пригласили на торжественную церемонию вручения премии губернатора. Денежного вознаграждения и дипломов номинантов удостоились медики, внесшие значительный вклад в борьбу с коронавирусом.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт, обращаясь со словами благодарности к героям церемонии, назвала их соборцами. Потому что весь год, с момента объявления ВОЗ пандемии COVID-19, они сражались с инфекцией. Врачи, медсестры, средний медперсонал, фельдшеры, лаборанты диагностических центров и главные врачи со всей области отмечены наградой.

— Низкий поклон за ту работу, которую вы ведете! — сказала Ирина Гехт. — Когда был пик эпидемии, были тяжелейшие времена, мы учились жить в этих условиях, менялись методические рекомендации, подходы к лечению, сегодня они уже десятые, и они постоянно совершенствуются. Это колоссальная нагрузка.

Сейчас в регионе ситуация стабилизировалась. В ковидном статусе числится 2,5 тысячи коек. Терять бдительность нельзя, но все же стало чуть-чуть легче. Большинство больниц на Южном Урале вернулись к привычному профилю: возобновлены профосмотры, диспансеризация, оказание плановой медицинской помощи.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В отдельные годы финансирование здравоохранения было недостаточным, и мы выводы сделали, начали исправлять эту ситуацию. Начиная с прошлого года существенно увеличили финансирование, поддержка продолжится. Для каждого человека здоровье — это главная ценность, это является основой и нашей политики в сфере здравоохранения. Мы сообща стремимся увеличить продолжительность жизни, улучшить демографическую ситуацию в регионе, сделать медицинскую помощь доступной, современной, высокотехнологичной.

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