Хранить, поддерживать и укреплять: в Челябинске вручили премии губернатора в сфере национальной политики

Премию вручили научному консультанту Конгресса татар Луизе Алмаевой. Фото: gubernator74.ru

Научный консультант Конгресса татар Челябинской области Луиза Махмутовна Алмаева национальной политикой занимается более полувека:

— Я оканчивала аспирантуру, и научный руководитель предложил очень интересную тему кандидатской диссертации — «Национальная политика на Южном Урале в первые годы советской власти». Неизвестные ранее документы на арабском шрифте пришлось мне расшифровывать. Документы 1918 — 1919 гг. удивительные: в первые годы советской власти национальная политика была динамичной, народы были ориентированы на самоопределение. А потом, после 20-х, все было свернуто и выросло три поколения национальных нигилистов, отчужденных от корней.

Сейчас народы Южного Урала, по мнению Алмаевой, понемногу возвращаются к истокам. Но работы много. Ассамблея народов Челябинской области, национально-культурные центры работают над тем, чтобы не потерять богатство каждого народа — язык, веру, культуру, обычаи.

Луиза Алмаева стала лауреатом премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики. Церемония награждения 10 победителей прошла в резиденции главы области.

соискателей

все больше

Премия совсем молодая, учреждена в 2019 году решением главы региона. И достойных людей на Южном Урале много: в первый год было 67 соискателей, в прошлом — 81 претендент.

— Свои кандидатуры предлагали муниципалитеты, Общественная палата, некоммерческие и религиозные организации, школы, вузы. Премия позволила открыть большое количество имен, которые посвятили много лет своей жизни исследованию, сохранению и развитию народных традиций, укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. Наш регион уникальный, здесь по соседству исторически живут люди с разной культурой, разным вероисповеданием. Мы любим свой регион и будем его развивать, не допуская межнациональной и религиозной розни. Мне это крайне важно, — сказал губернатор на церемонии вручения награды.

В непростых условиях карантина на помощь жителям области пришли религиозные организации, культурные центры.

храм на берегу

Среди лауреатов — Владимир Панарин, настоятель храма Святого Великомученика Пантелеимона в Челябинске. Десять лет батюшка помогает матерям в центре защиты семьи, материнства и детства «Берег».

Среди лауреатов - Владимир Панарин, настоятель храма Святого великомученика Пантелеимона, руководитель общественной организации "Берег". Фото: gubernator74.ru

— За эти годы мы помогли более пяти тысячам человек. А сейчас начинаем строительство приюта в рамках храмового комплекса в честь Иоанна Предтечи, на берегу реки Миасс, неподалеку от горбольницы № 5, напротив Заячьего острова. Кода к нам обращаются за помощью, мы не спрашиваем, какой человек национальности или веры. Человек нуждается в помощи здесь и сейчас, и важно его поддержать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В непростые времена изоляции в пандемию мы, южноуральцы, черпали силы в сплоченности, в традициях, во взаимопомощи и мудрости прошлых и нынешних поколений.

Свою позитивную роль в этот период сыграли религиозные и национально-культурные организации в моральной, духовной поддержке, в материальной поддержке нуждающихся. Помогали делом, словом, советом. Например, рассказывали, какие формы государственной поддержки можно получить.

Несмотря на пандемию, Челябинская область вела насыщенную культурную и духовную жизнь. Многие мероприятия успешно прошли в новом формате. Например, онлайн провели международные Расулевские чтения. Считаю, что мы не потеряли на качестве обсуждения — я лично принимал участие в чтениях.

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