«Дорого и дети с дефектом»: развеиваем мифы об ЭКО

Для каждой семьи зачатие и рождение ребенка волнительный момент. Особенно, если забеременеть получается не сразу. Когда приходит время для обращения к репродуктологу, как сделать процедуру экстракорпорального оплодотворения бесплатно и как бороться со страхами, в эфире радио «Комсомольская правда» обсудили главный специалист по ЭКО клиники «Источник» Надежда Эрлихман и главный акушер-гинеколог Управления здравоохранения Челябинска Александр Андриенко.

Приводим расшифровку эфира. Ведущий эфира — Александр Белов.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Александр Белов:

— Супруги решили, что готовы стать родителями. Это взвешенный и осознанный выбор. С чего начать и к кому обращаться?

Надежда Эрлихман:

— В первую очередь нужно обратиться к гинекологу. Это может быть как участковый гинеколог в женской консультации по месту жительства, так и врач в частной клинике. Выбирайте того, кому доверяете. У гинеколога пара может задать все волнующие их вопросы, озвучить проблемы, если они есть. Лучше на прием приходить с имеющимися обследованиями, так будет быстрее и проще.

Александр Андриенко:

— Согласен. Существуют различные программы прегравидарной подготовки к беременности для пар, которые планируют продолжить род. Они бесплатные и пройти их можно в условиях обычной женской консультации.

Александр Белов:

— Может ли женщина бесплатно сдать какой-либо минимальный пакет анализов, чтобы понять, готова она к беременности или нет?

Александр Андриенко:

— Территориальная программа госгарантий ФОМСа подразумевает, что все необходимые анализы можно сдать бесплатно. Но может возникнуть вопрос во времени — иногда нужно подождать.

Александр Белов:

— А в какой момент нужно подключать репродуктолога?

Александр Андриенко:

— Помощь репродуктолога нужна, если пара целенаправленно хочет забеременеть в течение года, но не получается.

Надежда Эрлихман:

— Но если пара старше 35 лет, то не нужно ждать год. Лучше не затягивать и, если беременность не наступила в течение полугода, обращаться к репродуктологу.

Александр Белов:

— Что включает помощь репродуктолога: обследование, наблюдение? Или мы уже подбираемся к процедуре ЭКО?

Надежда Эрлихман:

— К репродуктологу лучше приходить с обследованиями и определенной причиной, по которой долгожданная беременность не наступает. И уже репродуктолог совместно с андрологом в зависимости от этой причины решают, нужна ли какая-либо коррекция гормонального фона для мужчины и женщины. Если есть показания для ЭКО, начинается подготовка к протоколу. Все индивидуально.

Александр Белов:

— Многие семьи откладывают беременность из опасений, что ЭКО — это дорого. Но процедуру же можно пройти по ОМС? С чего начать?

Надежда Эрлихман:

— Если у женщины есть все показания для ЭКО, то все дальнейшие шаги расписывает репродуктолог. Оформляются все документы, выписка, в которой указана причина бесплодия. И пациентка становится в очередь на ЭКО — в Челябинской области есть специальный регистр.

Александр Белов:

— Сколько в среднем приходится ждать свою очередь?

Надежда Эрлихман:

— По новому приказу Минздрава России в течение полугода после направления программа ЭКО должна быть проведена. Задержка может возникнуть, если женщина хочет проводить ее в определенной клинике, а количество госзаданий в этой клинике закончилось. И если будущая мама хочет определенного доктора, то нужно будет подождать, пока перераспределят квоты.

Александр Белов:

— А если хочется к определенному доктору, но квоты нет, можно пройти процедуру за свой счет? Сколько это будет стоить?

Надежда Эрлихман:

— В разных клиниках разная стоимость ЭКО — от 90 до 200 тысяч рублей. Все зависит от особенностей процедуры: одно дело если используется донорский материал, другое — если речь идет о суррогатном материнстве.

Александр Белов:

— А можно прийти обследование перед протоколом ЭКО бесплатно в женской консультации?

Александр Андриенко:

— Выписку с перечнем анализов и обследований, которые требуются для ЭКО, может заполнить репродуктолог либо в частной клинике, либо в государственной. В Челябинской области на рынке присутствуют разные центры, работающие с ЭКО.

Александр Белов:

— Представим, что все сложилось. Пройдена процедура ЭКО. Что дальше?

Надежда Эрлихман:

— Когда беременность подтвердилась на УЗИ, женщину направляют наблюдаться в женскую консультацию по месту жительства или в частную клинику- по желанию.

Александр Белов:

— На этом этапе достаточно акушера-гинеколога?

Надежда Эрлихман:

— Есть некоторые особенности ведения беременности до 12 недель, поэтому без рекомендаций репродуктолога не обойтись. Как правило, репродуктолог находится на связи с пациентом, консультирует гинеколога, который ведет женщину. На самом деле, когда беременность долгожданная и выстраданная, сама женщина охотно поддерживает контакт с репродуктологом.

Александр Андриенко:

— Ведение беременности — это своего рода кредит доверия врачу. Это естественно, что получив положительный результат от репродуктолога, пациентка хочет быть с ним на связи. По протоколу для ведения беременности после ЭКО достаточно одного акушера-гинеколога. Но для женщины поддержка доктора, который подарил семье ребенка, будет незаменима.

МИФЫ И СТРАХИ

Александр Белов:

— Поговорим о мифах и страхах. Многие пары уверены, что дети, зачатые методом ЭКО, имеют генетические заболевания и развиваются медленнее. Даже о каких-то исследованиях говорят. Так ли это?

Александр Андриенко:

— Таких исследований никто не проводил. В моей практике есть масса примеров, опровергающих этот тезис.

Александр Белов:

— А есть ли страх у семей, которые хотят ЭКО, что в клинике перепутают биоматериал?

Надежда Эрлихман:

— Довольно часто пациенты спрашивают, точно ли использовали биоматериал моего мужа, не перепутали ли эмбрионы. Наука не стоит на месте. В клинике «Источник» есть система электронной идентификации: к карточкам пациента и всем емкостям с биоматериалом присваиваются специальные метки. В базе пара так же объединена. Если к микроскопу или манипулятору ставится не та чашечка, система начинает кричать и пищать. При таком подходе подмена или случайный человеческий фактор исключаются.

Александр Белов:

— Еще один частый, я думаю, вопрос — получится ли после ЭКО родить естественным путем?

Александр Андриенко:

— В последние годы этот вопрос все реже терзает женщин, которые проходят процедуру ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение не является показанием для кесарева сечения. Если нет других показаний, роды проходят естественным путем.

Александр Белов:

— Давайте обсудим тему развития онкологии после ЭКО. Тот же печальный пример певицы Жанны Фриске подогревает этот страх у многих.

Александр Андриенко:

— Если процедура ЭКО проходит строго по протоколу, все риски сведены к минимуму. Но не надо забывать, что есть другие пути возникновения опухолей.

Надежда Эрлихман:

— Перед ЭКО женщина проходит тщательное обследование всех органов-мишеней, которые при стимуляции могут быть затронуты. То есть мы абсолютно исключаем всякую онкопатологию, которая может быть на ранней стадии. Если выясняется что-то подозрительное, проводится дообследование. В протокол такая пациентка попадает только после полного решения проблемы.

Александр Белов:

— Как проводится обследование на онкозаболевания?

Александр Андриенко:

— Органами-мишенями считаются молочные железы, яичники, матка, шейка матки. Используются разные методы обследования: кольпоскопия, в случае необходимости прицельная биопсия, цитология шейки матки, биопсия эндометрия, УЗИ матки. Для обследования молочных желез используют маммографию и УЗИ. Если обнаруживаются проблемы, то они решаются в первую очередь.

Александр Белов:

— Сколько попыток ЭКО можно делать без вреда для здоровья?

Надежда Эрлихман:

— Особых ограничений нет, но, конечно, рекомендуем обращаться в те клиники, где процент удачи выше. Если ЭКО не удалось, важно, чтобы репродуктолог разобрался из-за чего.

Александр Белов:

— Если первая попытка ЭКО провалилась. То когда можно ее повторить?

Надежда Эрлихман:

— Еще раз уточню после неудачи нужно обязательно выявить причину. И затем уже написать заявление на повторную попытку ЭКО, которую можно сделать не ранее чем через полгода. Многое зависит от того, остались ли после первой попытки замороженные эмбрионы. Если да — то можно воспользоваться криопротоколом. Делается это в естественном цикле и уже без стимуляции.

Александр Белов:

— Правда ли, что витамин D может повлиять на зачатие? Или очередное заблуждение?

Александр Андриенко:

— Протоколы прегравидарной подготовки, о которых я говорил выше, предполагают прием препаратов продолжительное время, в том числе витаминов. Естественно такая подготовка увеличивает шансы наступления беременности и того, что она в дальнейшем будет протекать гладко.

Александр Белов:

— А есть ли какие-либо противопоказания для ЭКО?

Надежда Эрлихман:

— В новом приказе Минздрава России 803Н указан перечень противопоказаний для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Александр Белов:

— Когда начинать готовиться к беременности, корректировать образ жизни?

Александр Андриенко:

— Следить за своим здоровьем нужно всегда. А вот корректировать образ жизни перед планированием беременности лучше не позже, чем за три-шесть месяцев до планируемого зачатия.

Александр Белов:

— Скажите, пожалуйста, а есть ли сегодня такое понятие, как психологическое бесплодие?

Надежда Эрлихман:

— С медицинской точки зрения такого термина нет. Но, конечно, если у пары есть неудачи в прошлом, то могут стоять психологические блоки. Если есть страхи и опасения, я бы порекомендовала поговорить с психологом.

Все вопросы об ЭКО в клинике «Источник» можно задать по телефону: (351) 77-88-910.

г. Челябинск, улица Чичерина, 36В.

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