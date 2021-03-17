Челябинский меценат получил благодарность за помощь в борьбе с COVID-19

В среду 17 марта министр здравоохранения челябинской области Юрий Семенов объявил официальную благодарность бизнесмену Леониду Вахрамееву за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Благодарственный адрес и грамоту глава минздрава региона вручил меценату лично в руки на областной станции переливания крови.

Место для церемонии выбрали неслучайно. 6 мая 2020 года станция переливания крови начала прием доноров антиковидной плазмы для лечения пациентов, больных COVID-19 в тяжелой степени. Именно на этот «фронт» войны с «короной» и была направлена поддержка председателя совета директоров компании «Интерсвязь». По личной инициативе Леонида Вахрамеева каждый донор, сдавший плазму насыщенную антителами, дополнительно к стандартным выплатам за питание, получал бонусом 2000 рублей. Акцию поддержал главный врач «Челябинской областной станции переливания крови» Анатолий Крохин.

Примечательно, что несмотря на то, что меценат является руководителем одной из успешнейших IT-компаний региона, все выплаты в областную станцию переливания крови поступали из личных средств бизнесмена. Для документального сопровождения всего процесса был разработан шаблон «Договора Пожертвования», по которому все денежные средства вносились через кассу, благодаря чему велась строгая отчетность.

— Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всей страны. В такие трудные времена, я считаю, мы должны помогать обществу, друг другу доступными способами. Я долго думал, как я лично могу повлиять на борьбу с коронавирусом. Тогда стали появляться первые положительные результаты использования плазмы в лечении. Поэтому все свои ресурсы, как материальные, так и «продвиженческие» я направил в эту сферу. И главные герои это, конечно же, люди, которые отважились поделиться антителами. Именно они спасли сотни и тысячи жизней тех, кого возможно даже не знали, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Акция «перевыполнила» изначальные планы, за два месяца количество доноров увеличилось в два раза, а к февралю — в три раза. Благодаря этому банк плазмы был заполнен в кратчайшие сроки. За все время в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте плазму с антителами сдали более 2200 раз. Заготовлено почти 1400 литров материала, что с запасом покрывает потребности станции переливания крови.

Отметим, один донор за раз может пополнить банк плазмы на 600 миллилитров. Этого количества материала хватает, чтобы оказать помощь трем тяжелобольным COVID-19 пациентам. Несмотря на тиражирование отечественных вакцин, переливание плазмы с антителами является до сих пор одним из самых эффективных способов лечения, который всего за несколько дней способен стабилизировать состояние пациента.