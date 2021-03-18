В Челябинске «Новые люди» выбрали победителей конкурса проектов

Партия «Новые люди» определила победителей «Марафона идей» в Челябинске. Основная идея марафона — поддержать инициативных людей, которые предлагают свои проекты по улучшению жизни. Председатель партии Алексей Нечаев прилетел в город, чтобы лично поучаствовать в определении победителей.

Для участия в проекте достаточно было подать заявку на сайт марафона и предложить свой способ сделать мир вокруг нас лучше. В итоге в каждом регионе компетентное жюри определяет один-три проекта, между которыми и распределяется главный приз — 300 тысяч рублей на воплощение идеи в жизнь.

Всего от жителей страны поступило около 15 тысяч предложений, от южноуральцев — 421 проект. Большая часть проектов касалась экологии и благоустройства. Из них организаторы выбрали 10 лучших. Так, в финал попали ресурсный центр для активных граждан, проект по экопросвещению школьников, идея создания малого инновационного предприятия.

Например, Константин Сметанин из Нязепетровска предложил создать карту родного края, чтобы популяризировать местный туризм. Для начала молодой человек хочет снять видеоролики о сплавах и показать все красоты родного края.

По итогам марафона жюри определило двух победителей от Челябинской области. Первый финалист — кинофестиваль «ЗА!», который представил челябинец Константин Пашков. Проект направлен популяризацию киноискусства в регионе и поддержку независимых режиссеров.

Второй победитель — Евгений Шитиков, координатор общественного движения «Зеленый Озерск». Молодой человек предложил проводить благоустройство в городе силами инициативных горожан. По его словам, больше 2/3 опрошенных жителей готовы участвовать в преображении своего города.

— Мы уже благоустраиваем дворы и общественные пространства, а благодаря поддержке проекта будем делать это еще лучше — закупим инвентарь и рассаду для клумб, — заверил Евгений Шитиков.

Победители получат по 150 тысяч рублей на развитие проектов. Остальные проекты тоже без помощи не останутся.

— Сложно было из такого количества идей выбрать 10 лучших. Это показывает, как много у людей предложений. И мы готовы оказать поддержку не только победителям марафона. У партии есть ресурсы, мы можем поддержать активистов — силами наших сторонников, организационно, с помощью экспертов. «Новые люди» заинтересованы в том, чтобы все проекты были реализованы, — отметил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Политик добавил, что марафон стал площадкой для диалога с людьми. Лучшие идеи партия «Новые люди» возьмет в свою предвыборную программу. На выборах в Госдуму осенью 2021 года «Новые люди» намерены выставить и партийный список, и более 200 кандидатов по одномандатным округам.

Фото: Тимур Мурзабеков, пресс-служба партии «Новые люди».