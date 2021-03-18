В Челябинске пройдет фестиваль моды и стиля «Платье Города»

8 апреля 2021 года в Театрe оперы и балета им. М. И. Глинки» состоится XXI Фестиваль Моды «Платье города 2020». Девиз фестиваля — «Fashion прогноз».

Гостями фестиваля станут Алексей и Анна Бородулины — дизайнеры и основатели бренда дизайнерской одежды BORODULINS (г. Москва), обладатели Гран-При федеральных и международных конкурсов для дизайнеров одежды, в том числе Гран-при конкурса имени Н.Ламановой (Дом Моды В.Зайцева), дважды лауреаты высшей награды для дизайнеров в России — Национальной Премии в области Индустрии Моды (В Промышленной и Творческой номинациях), неоднократные участники недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Российский бренд дизайнерской одежды BORODULIN`S. Основан в 2008 году дизайнерами Алексеем и Анной Бородулиными. Коллекционная линейка бренда представлена двумя линиями, одеждой для выхода в свет и платьями для повседневной жизни. Неизменно цельные и четкие в своем идейном наполнении коллекции бренда уже не первый год становятся истинным украшением недели моды. Способы их воплощения аккуратно поделены между свободным кроем, тщательно подобранными тканями, и деликатными монохромными узорами, напоминающими уникальный водяной знак изысканного стиля.

Дизайнеры создали собственный уникальный стиль дизайнерской одежды с применением лазерных технологий — не имеющий аналогов в мире.

Бренд BORODULINS презентует коллекцию «Небо Версаля». Дизайнеры вдохновились красотой архитектуры, графикой парка и живописью неба Версаля! В коллекции будут предложены варианты изысканных вечерних и коктейльных образов, выполненных в фирменном стиле дизайнерского бренда. Графичная коллекция, состоящая из блоков цветовых акцентов представит собой квинтессенцию фирменного стиля бренда BORODULIN`S.

Традиционно в фестивале состоится VIP-дефиле, в котором примут участие известные люди г. Челябинска (политики, бизнесмены, спортсмены, деятели искусства, культуры).

Узнать подробности и заказать билеты можно на сайте.

Партнерский материал.