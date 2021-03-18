Челябинские подрядчики активно занялись уборкой улиц от снега

Снег проходит несколько этапов, прежде чем оказаться на полигоне Фото: Сергей СОТНИКОВ

Жители Челябинска периодически жалуются на кучи снега, которые лежат у них и под окнами, на выезде со двора и вдоль дорог. Критика поступает со всех районов города, а некоторые челябинцы убеждены, что дорожники не занимаются уборкой от слова совсем. Вместе с председателем Комитета дорожного хозяйства Ринатом Кучитаровым мы решили проехаться по районам города и своими глазами увидеть, как дела обстоят на самом деле.

Отправной точкой проверки стала улица Кузнецова, откуда поступало больше всего жалоб. Приехав по указанному адресу, мы обнаружили несколько машин снегоуборочной техники и дорожных рабочих, которые резво махали лопатами, расчищая тротуары и остановки. Весь этот снег они складывали в кучи на обочине дороги, откуда его загрузят в самосвалы и повезут на полигон.

Трактору приходится по нескольку раз собирать снег у обочины Фото: Сергей СОТНИКОВ

— После обильных снегопадов мы отработали по тротуарной части, чтобы пешеходам было комфортно передвигаться, — рассказал Сергей Шопов, ответственный за этот участок сотрудник компании «Стройтех». — Сейчас здесь работает техника по вывозу снега. За сезон мы вывезли порядка 150-200 тыс. тонн, а за сутки наша организация вывозит около двух тыс. тонн.

Сергей Шопов также добавил, что улица Кузнецова расчищалась порядка трех-четырех раз за зиму. Жалобы от горожан периодически поступают, особенно после обильных снегопадов. Не все понимают, что моментально очистить улицы не получится, поэтому подрядчики стараются работать оперативно, в том числе по предписаниям администрации.

Снег загружают в 40-тонные самосвалы, а затем отправляют на полигон Фото: Сергей СОТНИКОВ

Убедившись в работе на улице Кузнецова, мы поехали на улицу Горького в Калининском районе, чтобы продолжить ревизию. Здесь уборка тоже идет в самом разгаре — один за другим наполняются 40-тонные самосвалы, увозя тяжелый снег на свалку. На этом участке работает компания «Строймеханизация», представитель которой рассказал, что основной трудностью при уборке являются припаркованные на обочинах машины. Порой они стоят чуть ли не всю зиму, и в этих случаях приходится убирать снег вручную, чтобы не повредить чужие автомобили.

— Самые сложные участки — центральные улицы и магистрали, где движение плотное, — добавил мастер «Строймеханизации» Артем Гераськин. — Где интенсивное движение, там сложно работать, даже опасно — стараемся выкруживать.

Затем трактор проходится щеткой, чтобы дорога была сухая Фото: Сергей СОТНИКОВ

Выделить один район, в котором уборка происходит с особым трудом — сложно, поскольку после снегопадов везде появились свои трудности и нюансы. Но работа ведется круглосуточно, и весь снег отправляется на оборудованный полигон по улице Героев Танкограда. Здесь по живописным горам вывезенных осадков можно сразу понять, что снега в этом году выпало и вправду много. Каждые сутки сюда привозят не меньше 9 тыс. тонн, а за зиму на полигон доставили 628 тыс. тонн снега. Это примерно на 100 тыс. больше, чем за такой же период прошлого года.

На полигоне есть снег самых разных цветов Фото: Сергей СОТНИКОВ

Некоторые челябинцы, которым по утрам приходится стоять в пробках на городских дорогах, напрямую связывают заторы с уборкой снега, якобы из-за осадков дороги стали уже, вот и приходится машинам тесниться. Председатель КДХ Ринат Кучитаров согласен, что на некоторых участках такая проблема есть, но винить в пробках исключительно уборку снега не стал.

— На отдельных участках города есть сужения, но сказать, что вся вина лежит на некачественной уборке города, я не могу, — рассказал председатель КДХ Ринат Кучитаров. — Я так же езжу по утрам на работу, стою в этих пробках по Комсомольскому проспекту, но он широкий, там нет сужений, поэтому здесь это нельзя связывать. Сужения есть на улице Братьев Кашириных, по Университетской набережной — здесь подрядчикам выданы предписания, они отрабатывают.

Бульдозер отчаянно толкает снег дальше, чтобы освободить место Фото: Сергей СОТНИКОВ

После заключения контрактов с подрядчиками, администрация Челябинска согласовала с ними график уборки улиц. Теперь мэрия контролирует, чтобы они своевременно отрабатывали то, что пообещали. Если они отклоняются от указанного времени, им выдают предписание, а если и тут сроки сорвутся, придется платить штраф. К слову, за одно неисполненное предписание подрядчик платит 100 тыс. рублей.

Самосвалы приезжают сюда вереницами один за другим Фото: Сергей СОТНИКОВ

Еще одна проблема, из-за которой уборка снега затягивается — недобросовестные управляющие компании. На аппаратном совещании 15 марта мэр Наталья Котова призвала их не просто складировать снег возле дорог, а вывозить на полигон. Однако хитрые управляйки намерено создают кучи возле дорог, надеясь, что его зацепят и увезут на свалки подрядчики КДХ.

— Такая проблема есть, по ней работаем совместно с администрацией, — добавил Ринат Кучитаров. — В каждом случае выясняем, кто оставил после себя кучи, и выходим на эти управляющие компании.

Подрядчикам приходится убирать валы за управляющими компаниями Фото: Сергей СОТНИКОВ

Несмотря на все трудности, Комитет дорожного хозяйства нацелен вывести с центральных улиц максимальное количество снега, и навести в городе порядок к 22 марта. Такой расклад вполне возможен, если на город не обрушится очередной снегопад.

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