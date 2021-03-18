Челябинцы платят онлайн и не помнят, как выглядят наличные

Популярность наличных заметно снизилась, показал опрос Райффайзенбанка. За последний год почти половина челябинцев стала чаще оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже. При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, а перевод по номеру телефона или карты жители Челябинска назвали самым удобным способом перевода.

Большинство жителей Челябинска заявили, что стали заметно реже пользоваться наличными деньгами, показал опрос Райффайзенбанка. Чаще всего это делают по привычке (70%) или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными (42%). Чуть больше половины опрошенных одновременно использует и наличные деньги при повседневных тратах.

Подавляющее большинство жителей Челябинска использует банковские карты для оплаты покупок — так ответили 94% респондентов. 28% также пользуются сервисами бесконтактной оплаты, такими как Google Pay, Android Pay или Apple Pay. У каждого десятого есть цифровая карта, которой можно платить онлайн или бесконтактно.

40% челябинцев стали чаще оплачивать покупки онлайн. В онлайн-магазинах повседневные товары покупают 44% респондентов. Чаще всего там приобретают бытовую технику, одежду и обувь, косметику, а также книги, музыку и фильмы. Продукты питания покупают онлайн только 26% челябинцев.

— Клиенты ожидают, что платежный сервис банков будет простым и доступным в любой ситуации. Поэтому финансовые продукты становятся все более цифровыми, сейчас оплатить покупку смартфоном проще, чем искать и предъявлять банковскую карту, — говорит Елена Блинова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Челябинске.

Челябинцы предпочитают переводить друг другу деньги по номеру телефона или номеру карты — этот способ назвали лучшим 62% респондентов.

Развитие цифровых способов оплаты приводит к тому, что все меньше потребителей помнят, как выглядят аналоговые деньги. Онлайн-опрос в инстаграм-аккаунте Райффайзенбанка показал, что 62% опрошенных уверены, что помнят изображения на российских купюрах, однако меньшая часть смогла верно ответить на вопрос о том, какие города изображены на них. Самой узнаваемой стали 50 рублей и 500 рублей (по 39% респондентов верно ответили на вопрос о том, какой город изображен на купюре).