Степан Фирстов: средняя заработная плата медицинских работников сильно «не дотягивает» до цифр, озвученных министерством Здравоохранения Челябинской области

На совместном заседании комитета по бюджету и налогам и комитета по социальной политике, состоявшемся сегодня 18 марта в областном Парламенте, обсудили вопрос достижения показателей средней заработной платы по категориям медицинских работников медицинских организаций Челябинской области.

Согласно информации, озвученной Министром здравоохранения области, индикативы по заработной плате, установленные Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №597,в целом достигнуты. Средняя заработная плата врачей, с учетом всех предусмотренных надбавок и стимулирующих «ковидных» выплат, составляет 84 592,3 руб. или 263% от значения целевого показателя средней заработной платы 2020 года (32 161,8рублей), по среднему медицинскому персоналу — 43 452,8 руб. (135,1%), по младшему медицинскому персоналу — 36 538,8 руб. (113,6%). Средние заработные платы врачей и среднего медицинского персонала без учета стимулирующих «ковидных» выплат несколько ниже, но, тем не менее, составляют 223.7% и 111,5% от значений целевого показателя соответственно. По младшему медицинскому персоналу наблюдается недостижение целевого показателя на 3,9%, размер средней заработной платы этой категории медицинского персонала составляет 30 893,4 руб.

Иные цифры представил руководитель фракции «Партия пенсионеров за социальную справедливость» Степан Фирстов. По его данным, истинные цифры по заработной плате врачей, работающих на одну ставку и физически не имеющих возможности подработки и совмещения, более чем в два раза ниже озвученных индикативов. Например, в Южноуральске участковый педиатр получает на руки 23 163 руб., фельдшер — 14 658 руб., медицинская сестра — 13 114 руб. По мнению парламентария,в этих цифрах в том числе отражается проблема дефицита медицинских кадров в регионе, когда заданные индикативы достигаются совмещением и работой на 3-4 ставках. Подобная ситуация складывается в Миасском городском округе и в целом в Горнозаводской зоне.

Фракция «ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ», в которую входят два депутата: Степан Фирстов и Владимир Владимирский, единственная проголосовала против решения по данному вопросу повестки.

— У нас и у наших избирателей возникают вопросы. Красивые и выверенные цифры не соответствуют действительности. Получается, что наша депутатская работа далека от реальных интересов наших избирателей и жителей области в целом. В начале этого года всем депутатам было поручено предоставить сведения по средней заработной плате медицинского персонала в медицинских учреждениях их округов. Сегодня мы видим, что практически все цифры, предоставленные депутатами с мест, идентичны показателям, представленным Министерством здравоохранения. Значит, цель депутатской работы не достигнута. Наша фракция такой отчет не предоставляла по одной простой причине -главные врачи медицинских организаций боятся озвучивать реальные цифры, но обращения и жалобы непосредственно врачей и медицинского персонала остаются, и их достаточно много. Их нужно решать здесь и сейчас, нельзя замалчивать проблемы и прятать за красивыми отчетами реальное положение дел, поэтому мы проголосовали против. В то же время сегодня обсуждался вопрос о необходимости дифференцировать целевые показатели средней заработной платы младшего и среднего медицинского персонала, установленной на уровне 32 161,8 руб. Наша фракция «ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ» состоит из депутатов-врачей, мы эту ситуация понимаем изнутри и всецело поддерживаем озвученную инициативу, — прокомментировал итоги голосования Степан Фирстов, Председатель Фракции «ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ» в Законодательном Собрании Челябинской области.