Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 19 марта 2021: сколько на самом деле зарабатывают врачи ковидных отделений

С наступлением теплой погоды врачам ковидных отделений станет сложнее работать в защитных костюмах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С наступлением весны в Челябинской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. В связи с этим часть жителей Южного Урала расслабилась и перестала соблюдать масочный режим.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области за сутки зарегистрировали 138 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 54 879.

Из больниц за сутки выписали 215 человек, всего с начала пандемии — 47 811. Умерли 9 человек: семь от коронавируса, двое — от сопутствующих заболеваний.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов отчитался о зарплатах медиков на заседании в областном Заксобрании. По его данным, в 2020 году ведомство выполнило требуемые нормы по повышению зарплат медработникам согласно указу президента.

С учетом «ковидных» выплат медики получают:

* врачи — в среднем 84,5 тыс. руб., это на 63% выше уровня, которого регион должен был достигнуть.

* средний медперсонал — 43,4 тыс. руб., что на 35,1 % выше установленных показателей;

* младший — 36,5 тыс. руб., выше уровня на 13,6%.

Без учета «ковидных» выплат, которые когда-то закончатся, цифры, конечно, другие:

* врачи 71,9 тыс. руб., превышение на 23,7%;

* средний медперсонал — 35,8 тыс. руб., превышение на 11,5 %;

* младший медперсонал — 30,8 тыс. руб., это ниже уровня на 3,9 %.

Однако некоторые медучреждения не достигли показателей среднемесячной зарплаты. Это власти объяснили невысокой нагрузкой и наличием листков нетрудоспособности. Также отмечено, что задержек зарплат медикам в регионе нет.

Накануне 75-летия Победы в Челябинске отремонтировали и переоснастили госпиталь ветеранов войн, где раньше лечили больных коронавирусом. По распоряжению губернатора региона Алексея Текслера медицинское учреждение получило 15 млн рублей на ремонт и около 87 млн — на покупку современного медоборудования.

Как пояснила начальник госпиталя Татьяна Василенко, на деньги было приобретено новое оборудование — эндоскопическое, рентгенографическое, офтальмологическое, 12 аппаратов ИВЛ и дефибрилляторы. Также для госпиталя приобретут новые автомобили.

Госпиталь ветеранов войны вернулся к прежнему профилю работы лишь месяц назад Фото: Ольга АНТОНОВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело на хирурга челябинского медцентра, делавшего пластическую операцию Юлии Бакиевой из Сургута, после которой женщина умерла. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ). Напомним, сначала у женщины подозревали ковид, а потом выяснилось, что анестезиологи повредили дыхательные пути.

— По данным следствия, в ноябре прошлого года подозреваемой была проведена пластическая операция жительнице Сургута, после которой состояние здоровья женщины ухудшилось. Затем потерпевшая скончалась. Согласно заключения эксперта, причиной смерти явились обширные некрозы тканей, возникшие после осложнений по проведению операции, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Расследование дела было взято на контроль руководством следственного управления.

У Юлии Бакиевой остались муж и двое детей. Фото: предоставлено родственниками.

Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив в рамках совместного проекта с министерством здравоохранения Челябинской области приобрел 16 тысяч наборов для проведения экспресс-тестирования. С помощью них медицинские работники смогут выявить носителей коронавируса за 15 минут.

— Наборы будут распределены между тремя медицинскими организациями: Челябинская областная детская клиническая больница, Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, Областной онкологический диспансер №2. Выбор учреждений связан с тем, что онкологические пациенты находятся в группе риска осложнений при заражении COVID-19, — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 19 марта 2021 года.

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