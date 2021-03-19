МВД арестовало бывшего начальника «Челябэнергосбыта» по подозрению в хищении 10 млрд рублей

В своих махинациях подозреваемые использовали деньги плательщиков электроэнергии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сотрудники МВД задержали 11 экс-руководителей региональных компаний в сфере энергоснабжения. Среди них также под арестом оказался бывший председатель совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» Вадим Литвиной. Он, как и другие фигуранты уголовного дела, подозревается в хищении 10 миллиардов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в семи регионах России по возбужденному ранее уголовному делу. Так, в ходе расследования были изъяты крупные суммы денег в рублях и в других валютах, а также документы и носители информации.

— Задержаны 11 подозреваемых - это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО "Архэнергосбыт", ПАО "Вологдаэнергосбыт", АО "Роскоммунэнерго", АО "Хакасэнергосбыт" и ПАО "Челябэнергосбыт" Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, работники этих организаций и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе, — рассказала Волк.

По данным следствия, подозреваемые вели свою преступную деятельность под прикрытием АО «Межрегионсоюзэнерго», которой руководили Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Было установлено, что подконтрольные этой компании фирмы проводили работу, не связанную с их профилем: приобретали акции, выдавали займы и вносили деньги в уставной капитал сторонних организаций. Причем все проводимые операции велись с помощью кредитов, выдаваемых «Мосуралбанком». С долгами перед этим банком фирмы расплачивалась с помощью денег, которые шли от потребителей электроэнергии в виде платежей. А поставщикам ресурсов не платили, ссылаясь на недостаток финансов. Таким образом, по данным МВД, в период с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества было выведено в офшоры более 10 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении всех задержанных было возбуждено по двум статьям — мошенничестве в особо крупном размере и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ст. 159 и ст. 210 УК РФ). Троих обвиняемых уже отправили в СИЗО, еще по четырем экс-руководителям должны принять решение сегодня. Также был наложен арест на имущество фигурантов уголовного дела на сумму около 7 млрд рублей. Что касается экс-руководителей АО «Межрегионсоюзэнерго», то они были объявлены в международный розыск.

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