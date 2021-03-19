Теперь вакцину от коронавируса можно поставить и не только в медучреждениях
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. По последним данным регионального Минздрава, привилось уже порядка 80 тысяч жителей области. А теперь это можно сделать даже в торговом комплексе.
Статистика: yandex.ru/covid19/stat
По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 141 новый случай коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 55 020.
Из больниц за сутки выписали 235 человек, всего с начала пандемии — 48 046. Умерли 10 человек: девять от коронавируса, один — от сопутствующих заболеваний.
Инфографика: коронавирус74.рф
В Челябинской области решили не продлевать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Поэтому введенные ранее ограничения для них будут действовать до 21 марта. Информацию об этом подтвердила КП-Челябинск первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Действующий режим самоизоляции не запрещал пенсионерам покидать пределы своего дома. Поэтому штрафов в случае несоблюдения не выписывали. Региональные власти ввели этот режим как рекомендацию.
С 20 марта в торговых центрах Челябинска можно будет привиться от коронавируса. Раньше там можно было только сделать анализ ПЦР, а теперь власти запустят и вакцинацию.
— Это пилотный проект, чтобы вакцинация шла не только в медицинских учреждениях, но и в торговых комплексах, — рассказал губернатор Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». — Начнем с Челябинска, потом будет продвигать проект в других городах.
В Минздраве уточнили, что вакцинация будет 20 марта с 10:00 до 16:00 в ТРК «Алмаз».
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер признался, что вероятнее всего переболел коронавирусом, потому что у него обнаружены антитела. Именно поэтому глава региона пока не видит смысла делать прививку. Об этом Алексей Текслер рассказал в интервью «Комсомольской правде».
Алексей Текслер анонсировал вакцинацию в ТРК в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 20 марта 2021 года.
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