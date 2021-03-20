«ВКонтакте» заблокировала сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» по решению челябинского суда

Страница паблика теперь выглядит вот так Фото: Сергей СОТНИКОВ

«ВКонтакте» заблокировала сообщество «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» по решению Металлургического районного суда Челябинска. Социальная сеть получила уведомление от Роскомнадзора и была вынуждена закрыть доступ в вышеупомянутую группу.

— В уведомлении говорится, что «данный указатель страницы сайта в сети «Интернет» содержит сведения, распространения которых в Российской Федерации запрещено решением суда», — рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Таким образом, граждане других стран смогут и дальше сидеть в этой группе, ведь запрет действует только на территории России. На момент блокировки количество участников сообщества перевалило за 30 тыс. пользователей.

Согласно законодательству, с 1 февраля социальные сети должны сами выявлять запрещенный контент и блокировать его, а если этого не сделать, то можно нарваться на большой штраф. Ранее «ВКонтакте» получила штраф в 1,5 млн рублей за неудаление призывов к участию в несанкционированных митингах.

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