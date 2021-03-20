В школе Челябинской области кусок потолка рухнул на двух пятиклассников во время урока

Размер рухнувшей штукатурки — примерно 40х40 сантиметров Фото: Прокуратура Челябинской области

Инцидент произошел в школе № 47 города Троицк Челябинской области. В 09:30 пятиклассники сидели на уроке в кабинете № 10, когда часть штукатурки рухнула на двух учеников. Мальчики получили травмы, поэтому к школе приехали медики скорой помощи и госпитализировали пострадавших. Сюда же примчались их родители и представители городской администрации.

— Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Один мальчик уже посещает школу, второй — находится на амбулаторном лечении дома. Со слов родителей, мальчик чувствует себя хорошо, — сообщили в администрации Троицка.

После произошедшего кабинет изолировали, началась проверка потолка, но в других местах никаких отслоений не нашли. Ранее СМИ сообщали, что у одного из мальчиков может быть диагностировано сотрясение мозга, но эта информация не подтвердилась. Однако инцидент просто так оставлять никто не стал — им заинтересовалась прокуратура.

— Прокуратура Троицка проверит соблюдение законодательства об образовании в части обеспечения безопасного пребывания детей в образовательной организации, — рассказала КП-Челябинск Наталья Мамаева, старший помощник прокурора Челябинской области.

Здание школы № 47 построили в 1954 году. Перед началом учебного года проводилась приемка с участием МЧС, полиции и Роспотребнадзора — никаких замечаний не было. Что касается отвалившегося потолка, то его обещают отремонтировать во время весенних каникул.

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