С бассейном и сауной: челябинские власти ищут оценщика для здания постпредства в Москве

Общая площадь здания 765,7 квадрата. Фото: Минимущества

Власти Челябинской области ищет компанию-оценщика, которая просчитает рыночную стоимость особняка на Дмитровском проезде в Москве, в котором когда-то располагалось постоянное представительство региона. За это готовы заплатить максимум 31 666,67 рублей. Победит тот, кто предложит наименьшую цену и будут соответствовать заданным критериям.

Отчет об оценке должен содержать указания наличия инфраструктуры, сводную информацию о технических условиях подключения объекта к коммунальным сетям. К отчету об оценке должны быть приложены качественные цветные фотографии общего виде коттеджа, внутреннего убранства и всех имеющихся повреждений.

Фото: старая презентация здания

— Цель и назначение оказываемых услуг: определение рыночной стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, с целью его приватизации, — говорится в документе закупки.

Ранее здание уже пытались продать, но желающих не нашлось. Некоторое время помещения арендовало хозпартнерство «Уральская скоростная магистраль», но почти год назад проект бы заморожен из-за коронавируса. На сайте министерства имущества Челябинской области сохранилась старая презентация здания.

Фото: старая презентация здания

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