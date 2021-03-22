«Хочу "Спутник"»: жительница Германии намерена приехать в Челябинск ради прививки от коронавируса

Чтобы поставить прививку нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Кирилл САДЫКОВ

Российские эмигранты готовы приехать на родину, чтобы сделать прививку «Спутник V». В редакцию «Комсомолки» обратилась уроженка Челябинска Наталья, много лет проживающая в Германии.

На Южный Урал она периодически приезжает, чтобы навестить родственников. Планируя очередной визит, женщина поинтересовалась, можно ли поставить здесь прививку от коронавируса. Российское гражданство у нее есть.

— «Спутник» — хорошая вакцина, ее все хвалят. Те, которые ставят у нас в Германии, на мой взгляд, небезопасные. Даже были случаи, когда люди умирали, — рассказала Наталья.

Журналист КП-Челябинск направил запрос в Минздрав. В ведомстве разъяснили, что как гражданин России женщина имеет право пользоваться всеми благами медицины, однако нужен комплект документов.

— Для прививки необходимы: паспорт с пропиской на территории региона, полис ОМС, СНИЛС, а также заполненное согласие, — рассказали в Минздраве.

По идее, если в Челябинской области есть родственники, прописаться и собрать недостающие документы можно. Еще один важный момент: прививка ставится дважды, а значит нужно иметь возможность приехать снова через 21 день или остаться здесь на это время.

БУДУТ ЛИ ПРИВИВКИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

А что же с иностранцами, проживающими на территории Челябинской области, но не имеющими российских паспортов? Студенты, рабочие, маршрутчики, продавцы активно взаимодействуют с людьми и рискуют заболеть.

— Только после наших граждан. Не раньше осени. Будут ли прививки бесплатными, не могу сказать, — прокомментировала КП-Челябинск первый вице-губернатор Ирина Гехт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Германии прилетел с семьей в Россию ради вакцинации «Спутником V»

Немец оценил жизнь в России на фоне пандемии коронавируса (подробнее)

Германия в обход ЕС может закупить «Спутник V»

Она подчеркнула, что европейцы должны использовать все вакцины, доступные на рынке (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru