Делу — время: обзор актуальных моделей наручных часов

Уважая труд врачей и поддерживая их в непростое пандемийное время, федеральная сеть ювелирно-часовых магазинов AllTime выступила генеральным партнером проекта «Клиника года — 2021. Южный Урал».

К наручным часам у каждого из нас особое отношение. Для одних это аксессуар, дополняющий образ и подчеркивающий статус владельца. Другим важен хронограф, который не подведет в экстремальных условиях. Одни выбирают наручные часы на каждый сезон, для других эта покупка становится приобретением на многие годы.

У медиков свое отношение ко времени. Начиная с прошлого года, врачи стали настоящими героями: круглосуточно помогая ковидным пациентам, они буквально стерли границы своего собственного времени. Часы, проведенные у больничных коек, превращались в сутки, и только полное изнеможение напоминало: настало время отдохнуть. Но часы отдыха превращались в минуты, а потом снова — ответственная работа на посту и страже национального здоровья.

Именно поэтому наручные часы для врачей имеют особенное значение. Они должны быть максимально точными, ведь под контролем каждая секунда! Кстати, по статистике, наручными часами пользуются более 60% медиков. Для многих из них они до сих пор служат рабочей необходимостью: посчитать пульс, количество ударов сердца, дыхание. И, несмотря на разнообразие медицинских приборов, многие доктора признаются, что еще со студенческих времен привыкли использовать наручные часы со стрелкой для диагностики пациентов.

При этом никто не отменял отдыха и хобби: многие медицинские работники предпочитают активное времяпрепровождение с семьей, туризм и спорт, где тоже ценится точное время.

Федеральная сеть ювелирно-часовых магазинов AllTime занимает лидирующие позиции по продаже оригинальных наручных часов в России. За 20 лет работы на рынке компания заслужила высокое доверие среди российских покупателей благодаря высокому качеству изделий, разумной ценовой политике и премиальному сервису.

В ассортименте — наручные часы японских, швейцарских, немецких, отечественных и fashion-брендов. Предлагаем рассмотреть актуальные модели этого лета.

Женские наручные часы

Для ярких девушек подойдут часы Guess в исполнении Sport Steel. Имеются отдельные циферблаты для даты и дня недели.

Поклонницам классики подойдут ультратонкие часы Daniel Wellington с японским кварцевым механизмом и циферблатом с метками в виде штрихов. Браслет миланского плетения дополнит утонченный и изысканный образ.

Сделать заметным повседневный образ поможет яркий аксессуар — дизайнерские современные часы с прозрачным корпусом VERSUS Versace. Крепления корпуса к ремешку украшены объемным логотипом в форме головы льва. В таких сложно остаться без внимания!

Весенний образ дополнят изящные стильные часы Adriatica производства Швейцарии, украшенные фианитами с браслетом миланского плетения из стали с розовым покрытием.

Мужские наручные часы

Ценителям настоящего немецкого качества, удобства и надежности приглянутся мужские часы Boccia Titanium, выполненные в гармоничном сочетании титана и кожи.

Дополнят элегантный образ многофункциональные стильные кварцевые часы Fossil в круглом корпусе с римскими цифрами. Это идеальный аксессуар с черным циферблатом и стальным браслетом отлично подойдет как к ежедневному образу, так и к деловому костюму для особых случаев.

Покорителям новых вершин и глубин подойдет водонепроницаемая модель Suunto с точным высотомером, барометром, цифровым термометром, погодным индикатором и цифровым компасом. В зависимости от движения человека, происходит автоматическое переключение с барометра на высотомер диапазоном от -500 до 9000 метров. Часы также имеют журнал измерений с автоматической памятью до семи дней. В модель встроен погодный индикатор с функцией построения графиков и сигналом предупреждающим о шторме.

Пунктуальные мужчины, предпочитающие активную и насыщенную жизнь, оценят противоударные часы Casio G-SHOCK с хронографом. Модель имеет солнечные батарейки большой мощности с возможностью работать без подзарядки до полугода! У часов есть двойная подсветка и функция синхронизации со смартфоном, а также автоматическое подключение к серверу времени для корректировки текущего и настроек мирового времени (до 300 городов).

Надежным спутником энергичного мужчины станут кварцевые часы Invicta IN17395 со спортивным характером. Модель с корпусом из нержавеющей стали имеет хронограф с секундомером.

Огромный выбор и услуга примерки

Высоко ценя время своих клиентов, компания AllTime предлагает услугу примерки понравившейся модели. Выбирайте наручные часы на сайте, и вам доставят аксессуары в салон, где вы сможете оценить, как модель смотрится на руке. Эта опция является бесплатной и к покупке не обязывает. Ведь вам может приглянуться любая другая модель, представленная в салоне на пр.Ленина, 62 в Челябинске. И такое вполне может быть: здесь на более чем сотне квадратных метров представлено более трех тысяч моделей наручных часов, аксессуаров и ювелирных украшений.

Консультанты магазина сориентируют по выбору модели, расскажут подробно о каждом изделии и помогут определиться с покупкой.

AllTime — эксперты в выборе.

Салон AllTime в Челябинске:

пр.Ленина, 62;

тел.: (351) 214-96-91;

Часы работы: с 10.00 до 21.00;

zakaz-chelyabinsk@alltime.ru;

Viber, WhatsApp: +7(926)996-01-43;

alltime.ru

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