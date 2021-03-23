Инструктор автошколы Челябинска о новых правилах сдачи экзаменов на права: «Инспектор «на педалях» вызывает большие споры»

Новые Правила сдачи экзаменов должны вступить в силу 1 апреля. Фото: Алексей МАТВЕЕВ

С 1 апреля кандидаты в водители будут сдавать на права по новым Правилам проведения экзаменов. Их ждет ряд изменений во время прохождения испытаний. Ключевым изменением станет отмена проверки мастерства вождения на автодроме как отдельного испытания. Сотрудники Госавтоинспекции будут оценивать готовность будущих водителей управлять машиной исключительно в условиях реального дорожного движения. КП-Челябинск спросила у правозащитника и автоинструктора Юрия Панченко, что он думает в нововведениях.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ПРАВИЛАХ СДАЧИ НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

— Фактически в Правилах проведения экзаменов на водительские права не меняется ничего, — рассказал Юрий Панченко. — Серьезных изменений всего два. Первое — «на педалях» рядом с экзаменуемым теперь будет сидеть инспектор ГИБДД. Это вызывает большие споры. Что произойдет, если во время экзамена случится ДТП? Кто будет его оплачивать? Есть большие опасения, что плачивать будут автошколы и инструкторы фактически из своего кармана.

Ситуация, как отмечает эксперт, действительно спорная. Поскольку, согласно Правилам дорожного движения, инспектор ГИБДД, который принимает экзамен, и экзаменуемый (бывший курсант) водителями не являются.

— Мое сугубо личное мнение, эти Правила сдачи экзаменов, которые приняты постановлением правительства (они предшествовали регламенту), по своей значимости равны правилам дорожного движения, — продолжает Юрий Панченко. — Противоречий с ПДД нет. Также есть противоречия со статьей 25 и 26 закона «О безопасности дорожного движения»: то есть у нас теперь на дороге, помимо водителя, пешехода и пассажира, есть экзаменатор и экзаменуемый. Причем экзаменатор считается законным владельцем, и если происходит по его вине ДТП, то за учебный автомобиль будет платить инспектор. По ОСАГО пострадавшему — страховая компания, а за сам автомобиль — инспектор.

Второе изменение касается отмены автодрома. Правда, в том регламенте, который есть в распоряжении правозащитника, и преподносится в среде автоинструкторов как тот самый документ, который должно утвердить министерство юстиции, ни о каком исключении этого вида экзаменационного испытания речи не идет.

— Просто сейчас практический экзамен будет совмещен, — объясняет Юрий Панченко. — Раньше кандидаты в водители дружно ездили по автодрому, затем уезжали в город и дружно ездили там. То есть было три этапа: первый — теория, второй — автодром, третий — вождение в реальных дорожных условиях. Сейчас автодром и город объединили. Если сдал одно, то переходишь к следующему этапу, не сдал город — идешь на пересдачу, и снова начинаешь с автодрома.

В салон машины могут посадить наблюдателя - для прозрачности экзамена Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Все нововведения преподносятся, как необходимость проверять умения водителя в реальных условиях. Но у автоинструктора это вызывает большие сомнения. Запрета сдавать сначала площадку, а потом город в той версии регламента, которая на сегодняшний день есть, Панченко не нашел.

— Скорее всего, для кандидатов в водители ничего не поменяется, — предполагает Юрий Панченко. — Как преподносят: сначала проехал автодром, сразу выехал в город, покатался, вернулся назад, и если все без нарушений, значит сдал. Но если по такой схеме сдавать, то продолжительность экзамена будет просто зашкаливать. В результате очереди в ГАИ очень сильно растянутся. Уже сейчас это напряжение в работе Госавтоинспекции чувствуется, и все это может иметь очень печальные последствия.

НАБЛЮДАТЕЛИ НА ЭКЗАМЕНЕ

В пресс-службе ГИБДД по Челябинской области отметили, что по новым правилам экзамен будут сдавать кандидаты в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. В случае с мотоциклами — сохраняются прежние условия.

— В правила внесли перечень ошибок и нарушений, за которые предусмотрены штрафные баллы, — говорится в сообщении ведомства. — Если в условиях реальной дорожной обстановки их менее 5 — оценка положительна. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Так, экзамен будет автоматически прекращен, если кандидат забудет пристегнуться или воспользуется за рулем мобильником.

— Еще одно принципиальное нововведение — в автомобиле при проведении экзамена может находиться наблюдатель из числа других кандидатов в водители, ожидающих очереди на экзамен, общественники, представители автошкол, — добавили в УГИБДД по Челябинской области. — Это поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

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