Областному госпиталю ветеранов войн в Челябинске обновят автопарк

В областном госпитале ветеранов распоряжением губернатора обновили оборудование. Фото: gubernator74.ru

В пандемию стационар областного госпиталя ветеранов войн в Челябинске перепрофилировали для борьбы с коронавирусом. Девять месяцев жили как на поле боя, пролечили более двух тысяч ковидных пациентов. В конце февраля врачи госпиталя вернулись к привычной работе.

ПРОВЕРКА НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Одно из подразделений лечебного учреждения — стационар на дому. К пожилым пациентам, которым трудно добраться до госпиталя, врачи приезжают сами. И во время борьбы с коронавирусом такая форма работы оказалась оптимальной, число коек стационара на дому выросло в пять раз! Ежедневно врачебные бригады отправляются по адресам. Начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко признается, что особенно была востребована помощь психологов и психиатров: пожилые люди, инвалиды и ветераны войны, блокадники, тыловики нелегко переносили вынужденную изоляцию, испытывали приступы панических атак.

Коронавирусная пандемия оказалась неким маркером проявления лучших качеств человека.

— Когда мы открывали «красную зону», шагали в неизведанное. И вот наша медсестра с тремя детьми и врач с двумя малышами решают работать в ковидном отделении. Я им говорю: «Девочки, подумайте». И слышу в ответ: «Надо спасать людей». Конечно, это подвиг. Личный, незаметный. Потом все мы научились работать в особых условиях, — говорит главврач.

В пандемию ковида работала поликлиника госпиталя: пациентов автобусами привозили из области — из Снежинска, Верхнеуральска, Южноуральска, других территорий.

Госпиталь – уникальное лечебное учреждение, работает в Челябинске с 1991 года. Фото: gubernator74.ru

НОВЫЕ МАШИНЫ И ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ

К 75-летию Победы по распоряжению губернатора Алексея Текслера были выделены деньги — около 100 миллионов рублей — на ремонт здания и покупку современного медицинского оборудования. Предыдущие 10 лет госпиталь не получал ни копейки.

— Мы закупили высокотехнологичное современное оборудование: аппараты УЗИ экспертного класса, оборудование для функциональной диагностики. Мы получили великолепную офтальмологию, томограф. Две прекрасные эндоскопические стойки для малоинвазивных обследований; два бронхоскопа, в том числе палатный. Теперь у нас есть передвижной рентгеновский аппарат. Есть 10 аппаратов ИВЛ — они остались у нас после того, как мы вышли из «красной зоны», вернувшись к привычному профилю. К слову, пока коронавирусный госпиталь занимал пять этажей, в поликлинике отремонтировали часть кабинетов, коридоры, лестницы, поменяли окна на лестницах. Впервые за 40 лет отремонтировали помещения физиотерапии. За помощь и внимание мы благодарны губернатору и правительству Челябинской области, — говорит Татьяна Василенко.

В конце минувшей недели в госпитале ветеранов побывал губернатор Алексей Текслер. Осмотрел новое оборудование, поговорил с врачами и пациентами. О госпитале у главы региона только положительные впечатления.

Важное решение по итогам визита: обновить здешний автопарк. Выездов к пациентам на дом очень много. Продолжится ремонт здания. На помощь к врачам придут волонтеры-медики. Студенты помогут в реанимациях и возьмут на себя важную миссию прогулок с ветеранами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Я в первый раз нахожусь в стенах этого медицинского учреждения, но много о нем знаю. Мы обсуждали целую программу развития, когда готовились к 75-летию Победы. Приняли решение о поставках дополнительного оборудования, и список был достаточно обширным. Все эти планы мы выполнили, несмотря ни на какие сложности, которые были в прошлом году. Я благодарю руководство и коллектив госпиталя ветеранов войн за заботу о ветеранах. Наши ветераны любят госпиталь, считают его вторым домом. Это важно, и не везде, не в каждом регионе, есть учреждение такого профиля. Мой дедушка, которому 97 лет, всегда с теплотой вспоминает об этом госпитале, потому что много раз здесь был. Надомная помощь пациентам — то профильное направление, которое из-за пандемии выросло в пять раз. Есть потребность в автомобилях, и мы решение об их приобретении приняли. Продолжим ремонты. Если будет потребность в покупке оборудования, мы этот вопрос решим.

ЦИФРА

240 коек

общая мощность областного госпиталя ветеранов войн. В том числе, 190 мест — стационар.

В структуре госпиталя 12 лечебно-диагностических отделений и поликлиника на 600 посещений в день

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