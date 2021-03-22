В минувшие выходные в ТРК «Алмаз» привились 195 человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сейчас в Европе идет третья волна заболевания коронавирусом. Ситуация настолько обострилась, что некоторые российские эмигранты готовы приехать на родину, чтобы сделать прививку «Спутник V». По их мнению, эта вакцина безопаснее чем те, которые делают на Западе. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки зарегистрировали 138 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 55 437.

Из больниц за сутки выписали 249 человек, всего с начала пандемии — 48 790. Умерли 9 человек: семь от коронавируса, двое — от сопутствующих заболеваний.

Инфографика: коронавирус74.рф

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В минувшие выходные в челябинском ТРК «Алмаз» прошла массовая вакцинация от коронавируса, на которой привились 195 человек. В региональном Минздраве уже подвели итоги этого мероприятия и рассказали о дальнейших планах.

— На сегодняшний день есть понимание, что вакцинация в ТРК прошла успешно, она пользовалась спросом, — рассказала Марина Сергеева, пресс-секретарь минздрава Челябинской области. — Далее штаб по коронавирусу будет принимать решение, продолжать ли вакцинацию, в каком объеме и где, будет это один ТРК или несколько, может быть, не один город. Это все будет развиваться, я думаю.

В минувшие выходные в ТРК «Алмаз» привились 195 человек Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинцы, которые сделали прививку в ТРК, будут получать второй компонент вакцины в ОКБ № 2, поскольку врачи именно этой больницы работали на выходных. О ревакцинации в самом торговом центре пока речи не идет. Дело в том, что препарат, который вводят второй раз отличается от первого. Но если это станет возможным, то людей нужно будет разделять в очередях и проводить дополнительную работу.

Кстати, в Челябинскую область привезли еще 7 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Эту партию уже распределяют по медицинским учреждениям.

— Следующая поставка в 64 тыс. доз в Челябинскую область от минздрава России ожидается в течение 10 дней, — уточнили в региональном минздраве.

Челябинские врачи спасли женщину с запущенной коронавирусной инфекцией. У нее развивалось смертельное осложнение из-за сопутствующих заболеваний. Из-за этого ее перевели в реанимацию. Врачам пришлось задействовать новые способы лечения, чтобы спасти ее жизнь. Подробнее в материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 марта 2021 года.

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