Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 24 марта 2021: памятник медикам и совместимость вакцины с другими препаратами

После каждой смены врачи ковидных отделений проходят обязательную дезинфекцию Фото: Валентина ВАГАНОВА

Суточная заболеваемость коронавирусом в Челябинской области не меняется уже несколько недель. Ежедневно в регионе регистрируют около 140 новых случаев. Нет также положительных или отрицательных сдвигов и в статистике по умершим: каждые сутки умирают в среднем 10 человек.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области за сутки зарегистрировали 137 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 55 574.

Из больниц за сутки выписали 233 человек, всего с начала пандемии — 49 023. Умерли 10 человек: восемь от коронавируса, двое — от сопутствующих заболеваний.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 1,774 миллиона человек. За прошедшие сутки — 3050 тестов.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Жители Челябинской области продолжают прививаться от коронавирусной инфекции. Но многим предстоит еще одна важная прививка — от клещевого энцефалита. Ведь в ближайшем времени начнется эпидемиологический сезон. В связи с этим южноуральцев возникает вопрос: можно ли совместить две вакцины или все-таки необходимо расставить приоритеты?

— Совместно прививки против клещевого энцефалита и коронавирусной инфекции не делаются. Это сложная вакцинация, поэтому их делают по очереди. И перерыв между прививками должен быть не меньше одного месяца, — объяснила заведующая эпидемиологической службой ГКБ №1 Челябинска Наталья Уральшина

Если человек перенес коронавирусную инфекцию и намерен вакцинироваться или ревакцинироваться против клещевого энцефалита, то прежде всего ему стоит обратиться к врачу за заключением о состоянии здоровья. Зачастую у людей, переболевших коронавирусом, могут быть серьезные последствия. Не стоит перегружать свой и без того неокрепший иммунитет, предупреждают специалисты.

В Челябинске подвели итоги конкурса по разработке концепции памятника медикам, символизирующей подвиг врачей, который установят в сквере Андреевского в 2021 году. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания области, из 17 работ победителем конкурса признали проект скульптурной мастерской Александра Лохтачева из Златоуста.

Эскиз работы победителя конкурса. Фото: Zs74.ru

— Мы вместе с медиками посмотрели все эскизы, которые были представлены на конкурс, отобрали несколько вариантов, и очень довольны, что именно этот проект получил поддержку попечительского совета, – рассказал председатель Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Челябинской области» Дмитрий Альтман.

Планируется, что памятник будет установлен в сквере имени Андреевского ко Дню медика. Но для этого, после утверждения макета скульптуры, проект должен пройти процедуру публичных слушаний. Сама процедура должна быть завершена до 15 апреля.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 24 марта 2021 года.

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