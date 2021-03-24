В Челябинске первые депутаты начали заявляться на выборы в Госдуму

Документы на предварительное голосование подали Владимир Бурматов, Олег Колесников и Владимир Павлов. Фото: chelyabinsk.er.ru

Депутат Госдумы Олег Колесников и депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Павлов подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Как сообщили в пресс-службе партии, Колесников выдвинул свою кандидатуру по Златоустовскому одномандатному избирательному округу. А Павлов — по Челябинскому одномандатному избирательному округу №189.

Ранее документы на внутрипартийные выборы подал депутат Госдумы, председатель парламентского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он стал первым кандидатом на праймериз «Единой России».

— Парламентарий выдвинул свою кандидатуру по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 Челябинской области, депутатом от которого он является сегодня. В этот округ входят два района Челябинска: Металлургический и Тракторозаводский, четыре городских округа: Кыштымский, Снежинский, Озерский, Верхнеуфалейский, а также четыре муниципальных района: Красноармейский, Каслинский, Кунашакский и Нязепетровский, — сообщили в пресс-службе «Единой России».

Регистрация кандидатов продолжится до 29 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru. Те участники, которые заручатся большинством голосов выборщиков, смогут выдвигаться на основные выборы при поддержке «Единой России».

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы пройдут 19 сентября.

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