В «Яндекс.Заправках» появилась привязка клубной карты «Башнефти»

Эпоха пандемии коронавируса диктует свои правила, и многие автолюбители уже оценили преимущества сервиса «Яндекс. Заправки» на автозаправочных станциях компании «Башнефть» (входит в «Роснефть»). Бесконтактная оплата топлива позволяет не посещать кассы — соответственно ни с кем не контактировать, все происходит со смартфона непосредственно у автомобиля. Теперь в сервисе появилась возможность привязки клубной карты АЗС «Башнефть», соответственно, при бесконтактной оплате бонусы будут начисляться автоматически.

Илья — один из водителей с приличным стажем — рассказал, что начал пользоваться не «классическим» способом заправки своего авто еще в самый разгар пандемии. Говорит, что коллеги по работе посоветовали.

ХОРОШАЯ ЭКОНОМИЯ

— Решил попробовать что-то новое. Заранее установил приложение. Узнал все про бонусы, скидки, кэшбек, про схему оплаты и накопления. А тут как раз топливо заканчивалось. Активировал приложение «Яндекс. Заправки». Увидел ближайшую АЗС «Башнефть» — приложение сразу показывает расположение автозаправочных станций, оптимальный маршрут движения. Очень удобно. Приехал. Вставил «пистолет» в бензобак. В принципе все просто: выбрал колонку (номер), вид топлива, написал сумму, на которую решил заправиться, и кнопка запуска. Зачисление бонусов происходит автоматически.

Клубную карту достаточно один раз привязать в приложении «Яндекс.Заправки» и при оплате топлива через этот сервис больше не нужно предъявлять ее на кассе. Минимум движения, максимум комфорта. Так получается. Это скидки, акции и хорошая экономия и при этом за топливо высокого качества! — поделился своими впечатлениями от приложения «Яндекс. Заправки» на АЗС «Башнефть» Илья.

МОБИЛЬНО, ОПЕРАТИВНО

Динамично, мобильно, оперативно. Примерно так можно определить нынешние возможности интернет-сервисов. При этом «Яндекс-заправки» выдает и сохраняет информацию о количестве заправленных литров и выдает чек об оплате.

Отметим, что сервис «Яндекс. Заправки» работает, как отдельное приложение и интегрирован в «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Карты». Это действительно удобно: вам проложат самый оптимальный маршрут до АЗС, проинформируют о наличии того или иного вида топлива, его стоимости. Оплата — также со смартфона.

БОЛЕЕ 160 АЗС

Программа лояльности «Башнефти» — это максимальная оптимизация действий для водителей. Бонусы клубной карты можно использовать не только для оплаты топлива, но и напитков, еды и сопутствующих товаров на АЗС компании. Сегодня воспользоваться сервисом «Яндекс. Заправки» совместно с программой лояльности можно на 161 АЗС «Башнефти» в Челябинской, Самарской, Свердловской областях и Республике Башкортостан.

КСТАТИ

Для подключения карты лояльности необходимо зайти в раздел «Скидки и бонусы», выбрать нужную сеть АЗС и следовать инструкциям на экране. В блоке «Добавить скидку» выберите бренд «Башнефть», карту которого хотите привязать. Укажите необходимые данные. Кроме того, в разделе доступна информация о действующих скидках при оплате картой на АЗС.

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