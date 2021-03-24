XII Премия «Андрюша-2021» представляет грандиозное шоу по итогам двух лет

Более трех тысяч детей приняли участие в конкурсе на Премию «Андрюша» в 2020-м и 2021-м годах. Победителей будут чествовать 22 апреля в Театре оперы и балета им. М.И. Глинки во время грандиозного шоу — Гала-концерта с участием тысячи одаренных детей Южного Урала и звездных гостей из Москвы.

Победителями прошлого года конкурса стали, учитывая состав творческих коллективов, более 500 детей и 50 педагогов Челябинской области. Скоро копилка «Андрюши» пополнится новыми талантами. Сейчас московское жюри под председательством народного артиста России Андриса Лиепы анализирует творческие материалы участников и решает судьбу победителей. В рамках торжественных мероприятий их ждут творческие встречи с членами жюри — выдающимися деятелями искусства и культуры российского и мирового уровня, награждения, выступления, выставка художественных работ. А в течение года для новых подопечных «Андрюши» и их педагогов будет реализована программа поддержки, включающая творческие обучающие поездки по России, встречи с известными артистами, мастер-классы, концерты и другие мероприятия, важные для развития одаренных в сфере искусства детей.

Ведущий концерта Александр Олешко и руководитель фонда Андрюша Юлия Жаботинская

Гостями Гала-концерта XII Премии «Андрюша-2021» памяти Андрея Жаботинского станут народный артист России пианист-виртуоз Юрий Розум, обладатель уникального голоса ученик Лучано Паваротти певец Игорь Монаширов, заслуженная артистка Республики Ингушетия, победитель шоу «Победитель», суперфиналистка шоу «Голос.Дети1», полуфиналистка шоу «Голос 8» певица Рагда Ханиева и другие, а проведет концерт, по доброй традиции, заслуженный артист России актер театра и кино, телеведущий, любимец детей Александр Олешко.

За ходом мероприятия, кроме сотен гостей в зале, будут следить тысячи зрителей прямой трансляции на канале генерального телевизионного партнера «ОТВ» и в интернете по всему миру. Для концерта готовятся более 20 уникальных высокохудожественных современных номеров с участием талантливых детей, выпускников фонда и звезд, мультимедийное шоу.

Билеты на Премию «Андрюша-2021» уже в продаже, их можно приобрести в кассах города, заказать у организатора — Детского фонда «Андрюша» по телефонам: (351) 235 75 55, 775 45 40, на сайте.

Цена — от 400 до 3500 рублей. Вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку талантливых детей Южного Урала.

Проект осуществляется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, гранта Губернатора Челябинской области для СО НКО.

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