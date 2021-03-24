Ежедневно в регионе регистрируется в среднем около 140 новых случаев заболевания Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области перестала расти так, как это было в начале года. Если раньше каждые сутки заражались в среднем по 300 человек, то сейчас этот показатель упал почти в два раза.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали 136 новых случаев коронавируса. Среди зараженных школьников нет. А всего с начала пандемии число заболевших достигло 55 710 человек.

Накануне врачи выписали 211 южноуральцев. Всего число победивших коронавирус в регионе составило 49 234 человека. Под присмотром врачей остаются 4 148 зараженных.

Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 8 пациентов. Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов в беседе на «Южноуральской панораме» рассказал, как регион в настоящее время борется с пандемией. По его словам, за последний год увеличилось бюджетное финансирование.

— Хотелось бы отметить, что со стороны властей нам оказывалось и оказывается огромное внимание. Челябинская область — одна из первых, где губернатор направил деньги на дополнительные выплаты медицинским работникам параллельно с федеральными выплатами. Выделялись деньги на проживание медиков в гостиницах, в этом вопросе наш регион был тоже в числе первых. Было организовано дополнительное питание. Это большое подспорье для тех, кто круглосуточно находится на работе или в «красной зоне». Большие деньги были направлены на покупку средств индивидуальной защиты, — рассказал Семенов.

Пандемия коронавируса не всегда приносит один лишь негатив. Некоторые россияне смогли найти счастье в условиях, которые поставила их эта болезнь. Одни смогли обрести свою любовь, а другие — работу за рубежом. Читайте позитивные истории россиян в материале от курской редакции КП.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 25 марта 2021 года.

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