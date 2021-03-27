Снежные горы и море на дорогах: показываем, как в Челябинск пришла весна

Снежные горы и море. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинск пришла теплая погода, а с ней и настоящее половодье. Горы грязного снега, которые не успели вывезти, начали таять. Черные ручьи затапливают улицы. А по утрам все превращается в каток. Фотограф «Комсомольской правды» Кирилл Садыков прогулялся по улицам. Показываем, как Челябинск встречает весну.

Грязный снег повсюду. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ручьи журчат по всему городу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Настоящее половодье. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такая набережная. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Субботники в квартирах уже начались. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Весна - время уборки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Можно пускать кораблики. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Как в Венеции. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Где же ливневки? Фото: Кирилл САДЫКОВ

Бег с препятствиями. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пожилым не позавидуешь - подмерзшие ручьи опасны. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Радуются только дети. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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