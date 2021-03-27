Снежные горы и море на дорогах: показываем, как в Челябинск пришла весна

Снежные горы и море.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинск пришла теплая погода, а с ней и настоящее половодье. Горы грязного снега, которые не успели вывезти, начали таять. Черные ручьи затапливают улицы. А по утрам все превращается в каток. Фотограф «Комсомольской правды» Кирилл Садыков прогулялся по улицам. Показываем, как Челябинск встречает весну.
Грязный снег повсюду.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ручьи журчат по всему городу.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Настоящее половодье.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Такая набережная.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Субботники в квартирах уже начались.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Весна - время уборки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Можно пускать кораблики.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Как в Венеции.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Где же ливневки?
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Бег с препятствиями.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Пожилым не позавидуешь - подмерзшие ручьи опасны.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Радуются только дети.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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