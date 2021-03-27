Видео с места крушения мотодельтаплана в Челябинской области 27 марта 2021 опубликовал СК на транспорте

На месте крушения мотодельтаплана в Челябинской области 27 марта 2021 работают следователи. Фото: управление СК на транспорте

Уральское управление СК на транспорте опубликовало видео с места крушения мотодельтаплана в Челябинской области 27 марта 2021. На кадрах видно, как сотрудники осматривают фрагменты летательного.

Крушение произошло под вечер. Мотодельтаплан обнаружили в вечернее время в лесу в Кусинском районе. На месте ЧП находятся следователи СК на транспорте, сотрудники транспортной прокуратуры и полиции. Работать им приходится в темное время суток.

Устанавливается личность погибшего пилота. Он скончался на месте от полученных травм.

Пока основная версия — нарушение правил эксплуатации и безопасности полета.

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