В Молодежном театре готовятся к новой премьере «Ван Гог. Автопортрет»

Спектакль ставит Александр Черепанов по мотивам «Писем к брату Тео» Винсента Ван Гога и эссе Антонена Арто «Ван Гог. Самоубитый обществом».

Ван Гог и Антонен Арто — два гения, опередивших время, снискавших славу сумасшедших. Люди, для которых жизнь человека и жизнь художника — неделимое целое.

Две судьбы, две печали, два человека, отринутых обществом. Они не были знакомы в реальной жизни, но линии их судеб так схожи, что хочется «познакомить» их в пространстве театра — мизантропа Арто и человеколюбца, гуманиста Ван Гога. Хочется дать им возможность высказаться в полной мере и вступить в диалог друг с другом.

— Меня всегда интересовала тема художника, творца, генезис творчества, — рассказывает Александр Черепанов. — Один из моих любимых деятелей театра — Антонен Арто, французский драматург, писатель, с абсолютно трагической судьбой. Человек, который был не понят. А сейчас его идеи можно найти в любом современном спектакле, и это кажется естественным, это стало частью театральной реальности. С Ван Гогом тоже интересная история. Постоянная зрительница нашего театра Екатерина Румбах подарила как-то мне книгу стихов, написанную ее мужем и посвященную Ван Гогу. Тогда я прочитал томик и на какое-то время отложил, а позже столкнулся с письмами Ван Гога. Они показались мне настолько человечными, душевными, полными любви… В тот момент я подумал, насколько схожи судьбы двух этих творцов — Ван Гога и Антонена Арто. Так возникла идея дать им возможность встретиться на территории театра, чтобы они могли вступить в диалог друг с другом.

Режиссер-постановщик — Александр Черепанов.

Художник-постановщик — Антон Сластников

В ролях: Денис Саратников и Александр Зайцев

Показы: 25 и 27 апреля, 1 и 26 мая.

Билеты уже в продаже в кассах города и на сайте театра.