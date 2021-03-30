Разбившийся на мотодельтаплане челябинец был известным хирургом

В мае Артему Махалову исполнилось бы 45 лет. Фото: Артем Махалов/vk.com

Погибшим пилотом мотодельтаплана, который рухнул 27 марта возле поселка Магнитка Кусинского района, был хирург, сотрудник Челябинской детской областной клинической больницы Артем Махалов.

Некоторое время хирург жил и работал в Москве. Фото: Артем Махалов/vk.com

Прощание состоится сегодня, 30 марта, в 11:00 по адресу на улице Варненская 4б. Артему Махалову 44 года, 24 мая он бы отметил юбилей. Некоторое время хирург работал в Москве — в одной из крупнейших частных клиник. В его официальной группе во «ВКонтакте» говорится, что Артем Махалов провел больше четырех тысяч операций, а общий стаж его работы — более 20 лет. Специализация — взрослая и детская хирургия. Пилотирование было увлечением Артема Махалова.

Артем Махалов работал в ЧОДКБ, а в свободное время пилотировал. Фото: Артем Махалов/vk.com

Как рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок, Артем Махалов работал в больнице ранее, потом уехал в Москву.

— В 2020 году Артем Махалов вернулся в Челябинск. Работал у нас в детской хирургии, был ведущим специалистом, — рассказал Дмитрий Руденок. — Для нас это большая потеря. Вчера планерка началась с минуты молчания. Для многих Артем был не просто коллегой, а другом. Поэтому сегодня на прощание пойдет большой процент наших сотрудников.

Трагедия произошла 27 марта. Мотодельтаплан обнаружили в вечернее время в лесу в Кусинском районе. Уральское управление СК на транспорте опубликовало видео с места крушения мотодельтаплана в Челябинской области 27 марта 2021. На кадрах видно, как сотрудники осматривают фрагменты летательного аппарата. Основной версией было нарушение правил эксплуатации и безопасности полета.

Мотодельтаплан рухнул 27 марта. Фото: СК по транспорте

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