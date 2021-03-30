«Может власти уже начнут шевелиться?»: челябинский блогер устроил рыбалку в огромной луже

Вот такие лужи в центре Копейска. Фото: скриншот видео instagram.com/qylek/

С приходом весны в городах Челябинской области разливается настоящее море. По дорогам не то что в резиновых сапогах лучше передвигаться, а в лодках. Челябинский блогер-паркурщик Колек не удержался — решил «порыбачить» в центре Копейска. А что — глубина подходящая.

Как рассказал Колек «Комсомольской правде-Челябинск», огромная лужа находится в Копейске между рынком «Народный двор» и магазином «Спортмастер». Снимали вчера, 29 марта, вечером.

— Как и все блогеры, я делаю ролики для привлечения аудитории. Сейчас у меня уже есть небольшая аудитория, с помощью которой я могу не просто зарабатывать, а привлекать и направлять их внимание на нужные вещи. Например, продвинуть проблему дорог. Я сразу знал, что заинтересуются СМИ, и может тогда власти как-то начнут уже шевелиться, — рассказал блогер Колек «Комсомолке».

По словам блогера, снятый летом ролик, где он загорает на песочке на остановке в центре Челябинска, помог — буквально через пару дне убрали весь песок.

— Правда, там песок, а тут асфальт целый. Не знаю что будет, тут уже нужно больше денег выделять на ремонт, которые неизвестно куда пропадают, добавил Колек.

Проблема с подтопленными дорогами этой весной актуальна для Челябинска как никогда. В воскресенье, 28 марта, жители микрорайона Никольская роща показали чиновникам, какой ужас происходит возле их домов. На подтопленной улице они устроили рыбалку на надувной лодке.

Такой же креативный подход для обозначения проблемы используют и в других регионах. Подборка «грязных заплывов» — смотрите в подборке на нашем сайте.

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