На этой неделе «Гастропарк» в Челябинске станет в два раза больше!

«Гастропарк» — новое гастрономическое пространство, открытое в декабре 2020 года в ТРЦ «Фокус», уже не вмещает всех желающих гостей и рестораторов. И поэтому становится в два раза больше, прирастая вторым этажом.

Сейчас здесь объединены более 15 концепций кафе и ресторанов: итальянская, израильская, мексиканская, американская и другие. В апреле к ним добавится еще 13 новых форматов этажом выше — итого будет почти 30 форматов!

В «Гастропарке 2» начнут работу как уже известные в городе «Уголь» и Gong, так и новые, малоизвестные авторские концепции. Также сюда заходят федеральные сети, например лапшичная «ИЗИ».

В поддержку открытия 17-18 апреля, здесь пройдет гастрономический фестиваль GASTROFEST. На несколько дней к существующему изобилию вкусов добавится еще несколько десятков участников. Они представят как уникальные продукты и блюда, так сопутствующую атрибутику, посуду, декор. Предполагаются мастер-классы, дегустации, игры для детей и музыка, много музыки.

Вход свободный.

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