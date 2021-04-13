В Росси самый продолжительный отпуск по уходу за ребенком. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Место, в которое попадешь и забываешь обо всем на свете, далеко не Бали и, увы, не Доминиканские острова, а декрет. Именно этот отпуск переворачивает сознание женщины настолько, что возвращение из него доставляет кучу неудобств.

Большинство новоявленных матерей очень боятся пересидеть дома и потерять связь с реальностью. При этом, им бы хотелось оставаться в числе сознательных родителей и не нанести травму ребенку своим преждевременным выходом на работу. Тут важно разобраться в истинных желаниях мамы и понять, что лучше для ее малыша. «Комсомольская правда-Челябинск» выяснила, как выйти из декрета без стресса и сохранить баланс между самореализацией и материнством.

Немного цифр

Россия была и остается страной с самым большим в мире отпуском по уходу за ребенком. «Комсомолка» из Самары делилась исследованием на тему продолжительности декрета и пособию разных стран. За рубежом на общение с новорожденным законных всего несколько месяцев, а у нас — 3 года. Половину декретного времени работающие мамы получают пособие в размере 40% от зарплаты и столько же потом могут находиться в декрете безоплатно.

В декабре 2020 года фонд «Общественное мнение» обнародовал данные соцопроса, в котором каждый пятый россиянин (18%) выступил за увеличение декретного отпуска. 74% опрошенных считают существующий срок декрета оптимальным. И всего-лишь 3% хотели бы снизить его срок, полагая, что за 3 года женщины теряют квалификацию.

По статистике, через 1,5 года к работе возвращаются лишь 28% декретниц. Обычно у раннего выхода на работу две причины: карьерная или материальная. Если говорить о возрасте, то полуторогодовалые дети еще не готовы сепарироваться от мамы. Время, когда ребенок сам захочет активно социализироваться, придет позднее — к 3,5 годам.

История из первых уст

Я дорожу отношениями с дочерью. Фото: из архива героя публикации.

Светлана из Челябинска, как раз из тех мам, которые очень трепетно относятся к тонкой душевной организации своих детей. В первые годы жизни у ребенка формируется его внутренний багаж из уверенности, самостоятельности и самооценки. И очень важно, уверена мама Света, кто в этот период жизни будет рядом с малышом, и кто заложит в нем важные составляющие характера:

— Мне нравится находиться с дочкой, видеть как она растет, осваивает новые навыки, слушать, как она размышляет, разговаривать с ней о важных вещах: об устройстве мира, дружбе, любви, взаимоотношениях между людьми, выборе профессии — так много всего, чем нужно с ней поделиться. Благодаря этому у меня с дочкой сложились доверительные отношения.

Затем вмешался коронавирус, и садиковская жизнь отодвинулась на год. Казалось бы, осознанный и самостоятельный ребенок с кучей сформированных навыков станет посещать садик без проблем и длительной адаптации, но не тут-то было. За полгода девочка была в группе считанные разы.

Иногда дети бесконечно болеют, "помогая" маме оставаться в декрете. Фото: из архива героя публикации.

— Вечером, укладываясь спать, Катя просит, «чтобы детский сад закрылся» и утром просыпается с температурой и насморком. Теперь я точно знаю, что дети заболевают, чтобы остаться дома с мамой, маленькие дети просто об этом сказать не могут. Ходить не хочет, потому что для нее воспитатели строгие и много кричат, а вот с детками уже успела подружиться и обзавелась подругами.

Найти единомышленниц со схожими интересами у Светланы, как и у ее 6-летней дочери, тоже всегда легко получалось. Но в последние несколько лет круг замкнулся на таких же мамочках. Светлане пришлось оставить профессиональную карьеру юриста и целиком и полностью посвятить себя семье. Она не жалеет, что так получилось. Это время было полезным и для дочери, и для нее самой. Но женщина с нетерпением ждет, когда уже наконец сможет выйти на работу.

После затяжного декрета

Декретная жизнь затягивает. Размеренный быт, ежедневные многочасовые прогулки, привычный спокойный режим, саморазвитие, для которого отпуск с ребенком на руках — идеальное время. Расставаться с такими условиями не всегда комфортно. Больше 500 тысяч работоспособных россиян, участвующих в опросе фонда «Общественное мнение», столкнулись с тяжелой адаптацией к труду.

Что пугает молодых мам, собирающихся на работу?

* совмещение профессиональных задач и воспитание ребенка;

* снижение своей квалификации;

* смена коллектива, условий труда.

Мамам, которые выходят из декрета, очень важна поддержка близких. Фото: из архива героя публикации.

Детский психолог Евгения Третьякова часто проводит консультации по подготовке к детскому саду. Но, общаясь с мамами малышей, она давно поняла, что, прежде всего, им самим нужна поддержка. Женщина, которая собирается выйти из декрета, испытывает противоречивые чувства:

— С одной стороны, это возможность вернуться к самореализации и немного переключиться с «Репки», «Трех котов» и «Синего трактора» на интересные взрослые задачи. С другой — сомнения: не будет ли плохо ребенку, получится ли успевать совместить столько обязанностей.

Любая перемена — хорошая или плохая — всегда стресс. Наш мозг любит стабильность. Поэтому к любым изменениям адаптируемся постепенно. Потерять контроль и снова начать кому-то подчиняться — задача не из простых.

Работающей маме нужно время на адаптацию от 2 недель до 2 месяцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый рабочий день

Для большинства молодых мам он некомфортный. Женщина тщательно собирается, наконец-то делает макияж и укладку, которые последние несколько лет были только по праздникам. Рядом нет никаких раздражителей и просьб о сиюминутной игре. Как раз этого привычного состояния может не хватать (вспоминаем про мозг и стабильность). Захочется домой, почитать ребенку книжку и снять этот неудобный костюм. К вечеру даже могут подкатить слезы, поясняет психолог, что захочется сбежать обратно в декрет.

— Это нормальная реакция на перемены. Не спешите делать вывод, что вы разлюбили свою работу и никогда не сможете влиться обратно. Дайте себе время перестроиться. Это как переобуваться из одной обуви в другую. Сначала неудобно, но стоит пройти несколько километров и перестаешь ее чувствовать. Тут надо просто идти.

Откаты неизбежны

Как и при любой перемене, у выхода на работу будет адаптация. Психика приспосабливается к новым реалиям от 2 недель до 2 месяцев. Это при условии, что женщина чувствует себя на своем месте. Если работа не любимая, период адаптации к труду будет сложнее.

— Декрет — прекрасное время, чтобы покопаться в себе, прислушаться к внутреннему голосу: чем именно вы мечтаете заниматься, где ваше предназначение. Окончание декрета идеальный момент, чтобы повернуть на свою дорогу — найти работу мечты, заняться своим делом или реализовать себя в том, что важно именно для вас. Выбор есть всегда. «Это похоже на ОРВИ»

"Выход из декрета схож со симптомами ОРВИ". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первое время все равно придется справляться с эмоциями. Даже на любимой работе. Психолог советует дать себе время на адаптацию. А спешить обратно, не дав себе шанса на реализацию. Симптомы человека, выходящего из декрета, чем-то похожи на ОРВИ, рассказывает Евгения.

— Первые несколько дней состояние не ахти, но мы точно знаем, что очень скоро все пройдет, и мы снова будет бодры и здоровы. Бояться, чувствовать дискомфорт, усталость, раздражение, хотеть все бросить. Это временно, и это скоро пройдет. Принимайте свои эмоции, это нормально.

Очень важно, чтобы в этот непростой для женщины период, она могла получить поддержку от близких: мужа или подруг.

Выходить на работу или посвятить себя семье

Вариантов всегда больше двух. Можно найти работу с подходящим графиком. Да и жизнь дома с детьми совершенно не исключает своего интересного дела и самореализации. Ребенку очень нужна счастливая и наполненная мама.

Ребенку нужна счастливая и наполненная мама. Фото: из архива героя публикации.

— Работа или семья это не выбор между добром и злом. Это важные части большого пазла нашей жизни. У нас всегда есть много вариантов, как его собрать, чтобы было красиво именно для нас.

Чем только не занимаются челябинские мамы в декрете. Можно находиться в декретном отпуске по уходу за ребенком и бесплатно получить новую специальность или повысить квалификацию.

Как себя подготовить к выходу из декрета: советы психолога

Лучше к любому испытанию всегда готовиться заранее. Начинаем с мыслей. Анализируем: чем рабочая жизнь будет отличаться от декретной? Что будет самым непривычным после декрета?

— высокая активность?

— общение с большим количеством людей?

— отличный внешний вид?

Начните добавлять это в свою жизнь заранее. Если вы скоро начнете общаться с большим количеством людей, чаще встречайтесь с ними уже сейчас, ходите в гости или на мероприятия.

Это будет полезно и ребенку, которого вы сможете плавно подготовить к тому, что мама теперь занимается чем-то еще.

Заранее обсудить с мужем бытовые вопросы. Разделить с ним обязанности по дому. Почаще привлекать папу к общению с ребенком.

Заблаговременно погрузиться в профессиональную сферу. Попросить коллег рассказать про обстановку, программы, условия работы, которые вас ждут.

Вернуться мыслями в рабочую атмосферу. Прочитать статьи или книги по на профессиональную тему, отыскать свои рабочие записи, фото. Особенно посмакуйте над тем, что больше всего нравилось в карьере до декрета. Тогда вам будет очень легко выходить из него.

Если мама слишком долго, по меркам общества, сидит в декрете с одним ребенком, на то могут быть разные причины. Не берем в расчет серьезные болезни или психологическую незрелость детей. Случается, что у самой мамы зреют инстинктивные страхи. Повышенная тревога за ребенка, страх разделяться, или совершенно нелюбимая работа — лишь некоторые из поводов подольше посидеть дома, считает психолог:

— Иногда дети даже начинают бесконечно болеть, «помогая» маме остаться в декрете. Поэтому сначала решаем вопрос с причиной — почему засиделись, а уже потом с адаптацией к работе.

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