В бюджете региона не досчитались 321 млн рублей на выплату отпускных медицинским сотрудникам Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинской области продолжает идти на спад. Правда, очень медленно. За последние несколько недель ежесуточная заражаемость снизилась на 10 человек и колеблется в районе 130 случаев. Что же касается смертельных исходов, то здесь ситуация не меняется.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали еще 130 случаев коронавируса. Среди зараженных есть один школьник. Всего с начала пандемии на Южном Урале COVID-19 заболели 56 644 человек.

Скончались 10 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли 9 пациентов. Причиной смерти другого человека стали сопутствующие заболевания.

Больничные палаты при этом покинули 195 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 50 488 человека. Под присмотром врачей остаются 3 767 южноуральцев.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинской области не хватает денег для выплаты отпускных медицинским работникам. Об этом стало известно 31 марта во время заседания Совета Федерации.

— В 2020 году медицинским сотрудникам за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку предоставлялись стимулирующие выплаты из федерального бюджета. В связи с включением этих выплат в среднюю зарплату в Челябинской области есть проблема: в прошлом году отпуска не было возможности предоставить, а сейчас считаем деньги, и получается, что у нас их нет, — заявил спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш во время своего выступления.

По словам Мякуша, региону на выплату отпускных медикам не хватает 321 млн рублей. Власти области в ходе заседания попросили обратить внимание федералов на возникшую проблему.

Врачи ковидных отделений уже год лечат пациентов с коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

На Южном Урале с 1 апреля отменят льготы, которые вводились в период пандемии. Теперь прекратятся выплаты семьям, где есть дети до 8 лет. Кроме того, малый и средний бизнес не сможет претендовать на кредиты, которые выдавались тем, у кого упали доходы. Более подробно, какие еще изменения вступят в силу, читайте в материале нашей редакции.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 апреля 2021 года.

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