Эксперимент «КП»: проезжаем Челябинск с электронным помощником и без

Для начальной точки выбрали новый микрорайон Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинск – город-миллионник. И каждый год он меняет свое лицо – прирастает новыми микрорайонами, избавляется от старых домов, на месте которых вырастают многоэтажки-муравейники, торговые центры или запутанные многоуровневые развязки. Можно прожить здесь десятилетия и каждый раз удивляться, увидев на карте новые названия улиц или здания. Но реально ли нам в 21 веке найти дорогу без подсказок из смартфона? Мы решились на любопытный (а местами даже опасный) эксперимент – преодолеть одинаковый путь с помощью Яндекс.Карт и без них.

За точку А решили взять ничем неприметный дом в самом новом микрорайоне Челябинска – «Парковом-2».

Ориентироваться в нем сложно даже опытным водителям Фото: Кирилл САДЫКОВ

Где когда-то был лес, теперь частоколом к солнцу тянутся высотки. Тем интереснее было проверить – смогут ли водители сориентироваться в новом пространстве и найти нужную многоэтажку среди множества похожих. А точкой окончания нашего пути должен стать колледж в старейшем районе Челябинска – Ленинском, он строился в 30-40-е годы XX века вместе с заводами-гигантами. Учебное заведение выбрали еще и потому, что на его стене сделана уникальная мозаика «Завоевание космоса» - передадим привет космонавтам. Поехали!

Едем по интуиции

Начинаем эксперимент с самого отчаянного варианта – отправляемся в путь без мобильных телефонов. За рулем водитель редакции Сергей, город он знает хорошо, поэтому быстро согласился на наше предложение. Эксперимент провалился еще до начала. Найти дом на Краснопольском проспекте, 1Д оказалось не под силу даже опытному водителю. А мы предупреждали, что в новостройках ориентироваться сложно, все дома похожи друг на друга, а таблички есть не на всех. Сергей кружит среди высоток под номером 1 и проговаривает алфавит:

- А, Б, В, Г, даже где же этот 1Д, - уже заметно волнуясь говорит Сергей.

Возле дома его ждет фотограф, а опаздывать наш водитель не любит. Из бардачка Сергей достает телефон, загружает приложение с картами и быстро находит дорогу к нужному дому. Мы закрываем на это глаза, потому что официально эксперимент еще не начался.

Стартуем от дома и быстро проезжаем через новые микрорайоны, но куда дальше? Сергей понимает, что добраться до Ленинского района можно разными путями. Решили воспользоваться старым проверенным способом…. купили в киоске карту города. Из кошелька утекли 132 рубля, но за это составители пообещали «точность до дома».

Выбираем маршрут Фото: Кирилл САДЫКОВ

Быстро выбираем маршрут - через центр города.

- Там дороги почище, - объясняет Сергей. А мы полагаемся на его опыт, потому что такую характеристику дорожной обстановки ни одно приложение не даст.

Сергею мы не сказали заранее об эксперименте, поэтому неожиданно о себе напомнил бак. Но где же заправка? Останавливаемся, чтобы спросить у прохожих. Заодно узнаем, направо или налево нам нужно повернуть, чтобы добраться до нашей точки Б.

- Молодой человек, - бежим мы за прохожим. Реакции – ноль, нас даже не заметили. Парень был в наушниках.

Молодые люди в наушниках даже не реагируют на обращения Фото: Кирилл САДЫКОВ

- Подскажите, пожалуйста, - бросаемся мы к женщине.

Заправку нам подсказали быстро, она оказалась поблизости. А вот с адресом Гагарина, 7 вышло сложнее. И тут женщина спохватывается – достает мобильный телефон, открывает… те же Яндекс.Карты и показывает нам маршрут.

Добрые прохожие и Яндекс.Карты не оставили нас без помощи Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дальше мы без проблем нашли нужное нам здание. Красивое панно разглядели со всех сторон. Ради этого стоило сюда ехать. Дорога заняла у нас 1 час 15 минут.

Ради такого красивого панно стоило сюда приехать Фото: Кирилл САДЫКОВ

Яндекс.Карты, подскажите

В это же время от Краснопольского проспекта, 1Д отправляется другая машина. В салоне такси журналист, вооруженный мобильным телефоном.

Посмотрим, за сколько доедем с подсказками гаджетов Фото: Кирилл САДЫКОВ

Яндекс.Карты Юлия закачала давно:

- Недавно была в отпуске в Сочи и в Сухуме, приложение очень выручило. Показывает дорогу, кафешки, достопримечательности.

Загружаем адреса и строим маршрут. Приложение показывает три варианта поездки и время пути, вплоть до минуты.

Приложение дает максимум информации Фото: Кирилл САДЫКОВ

Таксист выбирает самый короткий маршрут, потому что ценит каждую секунду. До конечной точки мы должны добраться за 31 минуту.

- Я бы здесь точно не поехала, потому что страшно боюсь развязок и движение под мостами очень напряженное, - говорит Юлия.

Электронный помощник тут же озвучивает, сколько ехать до нужного поворота и в какой ряд встать. Особенно это удобно, если на дороге ДТП. Все сложные участки проезжаем легко.

Приложение подсказывает направление движения, пробки, камеры Фото: Кирилл САДЫКОВ

- Когда у меня была машина, я почему-то не пользовалась Яндекс.Картами, маршрут смотрела заранее на компьютере. А сейчас понимаю, что с таким помощником спокойно бы проехала даже этот маршрут, всегда казавшийся мне сложным. Все! Покупаю машину! – решительно заявляет Юля.

К дому с «космическим» панно мы подъехали даже быстрее, чем за 31 минуту.

Вот мы и на месте Фото: Кирилл САДЫКОВ

Время обеда. Где перекусить в Ленинском районе мы решаем тоже с помощью Яндекс.Карт. Там есть кнопка, которая так и называется – «Где поесть», нажимаем и полный список столовых и кафе появляется на экране. Хоть наш эксперимент и завершен, но расстаться с приложением мы не можем. Необходимо еще добраться до редакции. Протестируем кнопочку «Транспорт». Нажимаем на значок остановки и тут же видим полный список трамваев, автобусов и троллейбусов, которые здесь проходят. Самое приятное, что мы можем в режиме реального времени отследить движение и выйти к остановке, когда подъедет наш трамвай. Так мы и делаем: выходим из кафе, а на горизонте уже виднеется нужный нам транспорт. Пока добирались до редакции фотограф тоже скачал Яндекс.Карты. В работе точно пригодится!