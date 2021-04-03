Руководство СК проверит законность отказа в возбуждении уголовного дела по самоубийству директора школы Златоуста

Вячеслава Бородина любили и уважали. В 2019 году его наградила Лидия Скобликова. Фото: 1златшкола.рф

Обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела по самоубийству директора златоустовской школы №1 Вячеслава Бородина проверит вышестоящее руководство следственного комитета.

— Следственным отделом по городу Златоусту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Решение находится на изучении в аппарате следственного управления, — прокомментировал журналисту КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

О том, что следователи не стали возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства в отношении полицейских, которые проверяли на поборы Вячеслава Бородина, стало известно накануне вечером. Вот как это прокомментировали в администрации города.

Напомним, Вячеслав Бородин покончил с собой в начале марта. Он оставил предсмертную записку, в которой обвинил в случившемся полицейских. Позже жена погибшего рассказала, что в отношении ее мужа проводились проверки, связанные с поборами в школе. По ее словам, силовики оказывали на Вячеслава Бородина жесткий прессинг.

Вячеславу Бородину было 46 лет. Его стаж работы составляет 23 года, по специальности — 17 лет. Он преподавал у школьников физкультуру. Помимо жены у педагога осталось четверо детей: старшему 20 лет, один школьник и двое близнецов 6 лет.

Что говорят про Вячеслава Бородина выпускники, родители учащихся и в администрации города, — в нашем материале.

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