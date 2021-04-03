«Вам звонят из МВД»: банковские мошенники под видом полиции атаковали депутата Заксобрания Челябинской области

Несколько лет назад Ольга Мухометьярова стала жертвой телефонных мошенников Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Банковские мошенники попытались обмануть депутата Законодательного собрания Челябинской области Ольгу Мухометьярову. Собеседница представилась сотрудницей «отдела экономической и финансовой безопасности» главного управления МВД России из Москвы. Она сообщила, что со счета Ольги Мухометьяровой пытаются списать несколько сотен тысяч рублей.

Депутат быстро раскусила преступницу и записала разговор. Она даже попыталась напугать собеседницу, заявив, что у нее есть звание подполковника Федеральной службы безопасности. Но дамочка оказалась не из робкого десятка и попросила назвать номер жетона.

— Ольга Ивановна, вы понимаете, что на данный момент все равны, поскольку произошло похищение ваших денежных средств и мы в этом разбираемся. Еще раз спрашиваю: вы передавали кому-то свою конфиденциальную информацию? — настаивала собеседница.

— Полиция в телефонном режиме не работает — это не предусмотрено законом о полиции, — продолжила Ольга Мухометьярова.

Судя по всему, звонящая была готова спорить до бесконечности, но депутат положила трубку.

ЗВОНЯТ КАЖДЫЙ ГОД

Ольга Мухометьярова прокомментировала КП-Челябинск, что она уже написала обращение в службу безопасности Сбербанка.

— Дело в том, что это не единственное обращение мошенников. Первый раз мне позвонили в 2015 году и сообщили, что с моей карты списывают 9700 за покупку смартфона, — рассказала Ольга Мухометьярова.

Тогда она перевела деньги на чужой счет. Поняв, что произошло, написала заявление о приостановлении операции и возврате средств, но ничего вернуть не удалось.

— После этого нам с супругом звонили каждый год. В этот раз смутило то, что они представились сотрудниками МВД. Как вы понимаете, я пишу депутатские обращения, в том числе, и в правоохранительные органы, — добавила она.

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «ДА»

Опубликовав видео на своей странице в соцсети, Ольга Мухометьярова предупредила подписчиков, что в подобных разговорах не нужно говорить «да».

— Вопросы были по типу: «Вы хорошо меня слышите?» или «Вам понятно откуда вам звонят?» — отмечает депутат.

Считается, что мошенники собирают голосовые «отпечатки». Затем ваше «Да» записывают и потом используют как голосовое подтверждение при операциях с кредитной картой.

Действительно это так и почему нельзя вычислить звонящего по номеру, — мы поговорили с замначальника отдела управления уголовного розыска Денисом Ершовым на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). Также мы собрали топ-10 схем финансовых мошеничеств в Челябинске. Прочитайте и поделитесь ею с близкими, чтобы не лишиться сбережений.

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