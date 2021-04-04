Пенсионерка из Челябинской области пришла на «Жди меня», чтобы встретиться с дочерью, которую бросила 57 лет назад

Фото: Телеканал НТВ / «Жди меня»

81-летняя Татьяна Кирьянова из Златоуста Челябинской области пришла на передачу «Жди меня», чтобы встретиться с дочерью, которую бросила 57 лет назад. По словам пенсионерки, она родила дочку Таню в 1959 году от мужчины, с которым позже разошлась. Спустя несколько лет Татьяна встретила другого возлюбленного и родила ему сына. Затем женщина решила переехать в родной Оренбург, однако с двумя детьми сделать это было тяжело. Тогда родители мужа Татьяны попросили оставить девочку на воспитание им — так и произошло. Женщина отдала Таню бабушке с дедушкой, когда ей было 5 лет.

В дальнейшем мать никак не связывалась со своей дочерью, а позже родила еще одного сына. Ей приходилось часто менять города для жизни уже с новым мужчиной. Связаться с оставленной дочерью Татьяна решила лишь около семи лет назад, однако взаимного желания не было. В этот раз женщина обратилась в передачу «Жди меня» на телеканале НТВ, редакторы которой попытались пригласить дочь Татьяны в студию, но она не захотела приходить — у нее осталась сильная обида.

— У меня была другая мама, она меня воспитала, дала образование, ее уже нет 15 лет. А эта мама меня не воспитывала, я ничего не хочу, — рассказала уже 62-летняя Татьяна журналистам.

Однако в конце передачи ведущий Александр Лазарев уговорил дочь поговорить с матерью по телефону. В результате пенсионерка попросила прощения, они немного пообщались и обменялись контактами для дальнейшей связи.

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