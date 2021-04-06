Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика6 апреля 2021 6:00

В Челябинской области впервые заставили банк без суда вернуть клиентке больше ста тысяч рублей

Рассказываем, как удалось доказать незаконность взимания
Алена МЫЗГИНААлена МЫЗГИНА
КомментироватьОставить комментарий

Если сумма спора до 500 тысяч рублей, разобраться в споре с банком поможет финансовый омбудсмен

Фото: "КП" Архив

Судиться и доказывать свою правоту с такой махиной, как банк, — дело неблагодарное. Так думает большинство заемщиков, но при этом они продолжают под бешеные проценты занимать деньги, оплачивать ненужные страховки в ущерб себе и закрывать глаза на явные нарушения. Но все меняется. С этого года можно обратиться за помощью к финансовому омбудсмену и разрешить спор с банком, МФО, ломбардом не доводя дело до суда. В Челябинской области он уже помог заемщице вернуть 135 тысяч рублей за ненужную страховку.

Жительница Миасса Анна М. (имя изменено, — прим. автора) решила оформить кредит на 750 тыс. рублей в одном из банков на пять лет. В довесок банк взял с нее 135 671,8 рублей за подключение к договору коллективного страхования от несчастных случаев и болезней. Но когда Анна смекнула, какую сумму она заплатила, то решила отказаться от страховки. По закону она имеет на это право. Анна написала заявление в банк и потребовала вернуть деньги. Но получила отказ, который в банке объяснили тем, что она подала заявление поздно и не уложилась в две недели «периода охлаждения».

Тогда Анна обратилась к финансовому уполномоченному Виктору Климову. С 1 января 2021 года споры с банками, микрофинансовыми компаниями, потребительскими кооперативами, ломбардами и негосударственными пенсионными фондами можно решить в упрощенном порядке — до суда. Правда, если суммы не превышают 500 тыс. рублей. В таком случае омбудсмен бесплатно в течение 15 дней будет разбираться в ситуации.

В случае с Анной М. омбудсмен нашел нарушения. Во-первых, в анкете-заявлении не были подчеркнуты выбранные ею риски страхования. И, во-вторых, она должна была отметить, что выбирает подключение к программе коллективного страхования, а не самостоятельное личное страхование. И еще — в заявлении по получение кредита не была указана сумма, которую банк берет за дополнительную услугу.

— В связи с этим мы сочли требования жительницы Челябинской области обоснованными и взыскали с банка 135 671 рубль 80 копеек, — сообщил Виктор Климов.

Это первое в регионе решение спора в новом порядке. Виктор Климов напомнил, что аппарат уполномоченного может помогать в спорах не только по займам, но и по вкладам, валюте и другим финансовым услугам.

Как воспользоваться помощью финансового омбудсмена:

Как обратиться к финансовому уполномоченному:

– в электронной форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного;

– в письменной форме на бумажном носителе в адрес финансового уполномоченного 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3.

Узнать подробности можно по бесплатному телефону 8-800-200-00-10.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Экономика: ДЕНЕЖКИ