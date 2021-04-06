В Челябинской области впервые заставили банк без суда вернуть клиентке больше ста тысяч рублей

Если сумма спора до 500 тысяч рублей, разобраться в споре с банком поможет финансовый омбудсмен Фото: "КП" Архив

Судиться и доказывать свою правоту с такой махиной, как банк, — дело неблагодарное. Так думает большинство заемщиков, но при этом они продолжают под бешеные проценты занимать деньги, оплачивать ненужные страховки в ущерб себе и закрывать глаза на явные нарушения. Но все меняется. С этого года можно обратиться за помощью к финансовому омбудсмену и разрешить спор с банком, МФО, ломбардом не доводя дело до суда. В Челябинской области он уже помог заемщице вернуть 135 тысяч рублей за ненужную страховку.

Жительница Миасса Анна М. (имя изменено, — прим. автора) решила оформить кредит на 750 тыс. рублей в одном из банков на пять лет. В довесок банк взял с нее 135 671,8 рублей за подключение к договору коллективного страхования от несчастных случаев и болезней. Но когда Анна смекнула, какую сумму она заплатила, то решила отказаться от страховки. По закону она имеет на это право. Анна написала заявление в банк и потребовала вернуть деньги. Но получила отказ, который в банке объяснили тем, что она подала заявление поздно и не уложилась в две недели «периода охлаждения».

Тогда Анна обратилась к финансовому уполномоченному Виктору Климову. С 1 января 2021 года споры с банками, микрофинансовыми компаниями, потребительскими кооперативами, ломбардами и негосударственными пенсионными фондами можно решить в упрощенном порядке — до суда. Правда, если суммы не превышают 500 тыс. рублей. В таком случае омбудсмен бесплатно в течение 15 дней будет разбираться в ситуации.

В случае с Анной М. омбудсмен нашел нарушения. Во-первых, в анкете-заявлении не были подчеркнуты выбранные ею риски страхования. И, во-вторых, она должна была отметить, что выбирает подключение к программе коллективного страхования, а не самостоятельное личное страхование. И еще — в заявлении по получение кредита не была указана сумма, которую банк берет за дополнительную услугу.

— В связи с этим мы сочли требования жительницы Челябинской области обоснованными и взыскали с банка 135 671 рубль 80 копеек, — сообщил Виктор Климов.

Это первое в регионе решение спора в новом порядке. Виктор Климов напомнил, что аппарат уполномоченного может помогать в спорах не только по займам, но и по вкладам, валюте и другим финансовым услугам.

Как воспользоваться помощью финансового омбудсмена:

Как обратиться к финансовому уполномоченному:

– в электронной форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного;

– в письменной форме на бумажном носителе в адрес финансового уполномоченного 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3.

Узнать подробности можно по бесплатному телефону 8-800-200-00-10.

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